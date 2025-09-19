  • Delo d.o.o.
    Drugi športi

    Pravi mali čudež mladega Kastelica in Piresa v Španiji

    Nadarjeni slovenski dirkač svojo nadarjenost potrdil tudi na iberijskem prvenstvu superšportnih avtomobilov v Valencii.
    Mark Kastelic (desno) se je skupaj z Brunom Piresom v Valencii zavihtel na zmagovalni oder. FOTO: Mapetrol Lema Racing
    Galerija
    Mark Kastelic (desno) se je skupaj z Brunom Piresom v Valencii zavihtel na zmagovalni oder. FOTO: Mapetrol Lema Racing
    Miha Šimnovec
    19. 9. 2025 | 13:22
    19. 9. 2025 | 13:24
    A+A-

    Na dirkališču Ricardo Tormo v Valencii, kjer že po tradiciji sezono končajo motociklisti v razredu MotoGP, je minuli konec tedna svojo nadarjenost potrjeval Mark Kastelic (Mapetrol Lema Racing, mercedes AMG GT4). Na prvi dirki iberijskega prvenstva superšportnih avtomobilov sta s portugalskim moštvenim kolegom Brunom Piresom v hudi konkurenci 45 posadk osvojila tretje mesto, na drugi pa sta bila kljub tehničnim težavam šesta.

    Potem ko je Pires kvalifikacije končal šele na 21. mestu, nista imela najboljšega štartnega izhodišča. A sta se spretno prebijala skozi gnečo, izkoriščala napake tekmecev in se vzpenjala po lestvici. Po odličnem postanku in menjavi voznikov je Kastelic prvo dirko zaključil na odličnem tretjem mestu in se skupaj z moštvom veselil uvrstitve na zmagovalni oder.

    »Na progi je bila prava gneča, zato sem začel nekoliko previdneje. A sva z Brunom našla pravi ritem. Najin dirkalnik je deloval popolno in napredovala sva brez napak,« je bil zadovoljen 18-letni dirkač iz Ivančne Gorice.

    Mark Kastelic se je uspešno prebijal skozi gnečo. FOTO: Mapetrol Lema Racing
    Mark Kastelic se je uspešno prebijal skozi gnečo. FOTO: Mapetrol Lema Racing

    Dirko zaznamovale številne nesreče

    Po uspešni predstavi so se jima še povečali apetiti, tako da sta si od druge preizkušnje obetala še več. Tokrat je kvalifikacije odpeljal Kastelic in osmi štartni položaj je napovedoval še boljši razplet. Toda dirko so zaznamovale številne nesreče, dvakratno posredovanje varnostnega avtomobila in tehnične težave moštva Mapetrol Lema Racing.

    V zadnji tretjini se je začel v mercedesu AMG GT4 začel kvariti menjalnik, kar je Piresu v zaključku dirke povzročilo precej težav. Kljub temu je avtomobil pripeljal do cilja in skupaj z Markom izvlekel šesto mesto ter drugo v svojem razredu. Zaradi diskvalifikacije enega od tekmecev se je uvrstitev naknadno še izboljšala.

    »Proga v Valencii je kratka in zavita, zato je ob tolikšni udeležbi na stezi nastajala prava gneča. V drugi dirki je bil pritisk ogromen, avtomobili so popuščali in tudi naš menjalnik je skoraj odpovedal. Bruno je z veliko sreče in borbenosti pripeljal do cilja. Da smo končali na šestem mestu, je pravi mali čudež,« je dogajanje povzel Kastelic.

    Uspeh v Valencii je Kastelicu in ekipi prinesel dodatno samozavest pred naslednjim izzivom. Že naslednji konec tedna ga namreč čaka nastop v italijanskem prvenstvu GT4 na stezi v Vallelungi pri Rimu. Mark trenutno vodi v skupni razvrstitvi, tako da bo tam branil prednost v boju za naslov italijanskega prvaka.

    Mark Kastelic je med najmlajšimi dirkači na tej ravni. FOTO: Mapetrol Lema Racing
    Mark Kastelic je med najmlajšimi dirkači na tej ravni. FOTO: Mapetrol Lema Racing

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Seja vlade

    Druga božičnica bo najbolj razveselila javni sektor

    Predlog povečuje strošek dela, uspešna podjetja se bodo dodatnemu strošku lahko izognila.
    Karel Lipnik 18. 9. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Moda

    Kdo je ženska, ki je v Ljubljani obudila kultno veleblagovnico Nama

    Modni slog Ljubljančank in Ljubljančanov bo od zdaj naprej tudi v rokah podjetne Italijanke.
    Daša Mavrič 18. 9. 2025 | 10:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zloraba zaposlenih

    Serijsko ponarejali in množično oškodovali delavce

    En obtoženec je priznal krivdo za ponarejanje listin in bil obsojen, oškodovani delavci v Mariboru na svoj denar še čakajo.
    Novica Mihajlović 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Nelegalno kampiranje

    Parkirišča so se spremenila v prenočišča, travniki v avtokampe

    Policija je letos obravnavala 230 kršitev. Lepe lokacije se hitro širijo po medmrežju. Bo pomagala sprememba zakona o javnem redu in miru, če bo sprejet?
    Simona Bandur 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Več iz teme

    avtomobilizemMark KastelicMercedes AMGBruno PiresValencia

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

