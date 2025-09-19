Pravi mali čudež mladega Kastelica in Piresa v Španiji

Na dirkališču Ricardo Tormo v Valencii, kjer že po tradiciji sezono končajo motociklisti v razredu MotoGP, je minuli konec tedna svojo nadarjenost potrjeval Mark Kastelic (Mapetrol Lema Racing, mercedes AMG GT4). Na prvi dirki iberijskega prvenstva superšportnih avtomobilov sta s portugalskim moštvenim kolegom Brunom Piresom v hudi konkurenci 45 posadk osvojila tretje mesto, na drugi pa sta bila kljub tehničnim težavam šesta.

Potem ko je Pires kvalifikacije končal šele na 21. mestu, nista imela najboljšega štartnega izhodišča. A sta se spretno prebijala skozi gnečo, izkoriščala napake tekmecev in se vzpenjala po lestvici. Po odličnem postanku in menjavi voznikov je Kastelic prvo dirko zaključil na odličnem tretjem mestu in se skupaj z moštvom veselil uvrstitve na zmagovalni oder.

»Na progi je bila prava gneča, zato sem začel nekoliko previdneje. A sva z Brunom našla pravi ritem. Najin dirkalnik je deloval popolno in napredovala sva brez napak,« je bil zadovoljen 18-letni dirkač iz Ivančne Gorice.

Mark Kastelic se je uspešno prebijal skozi gnečo. FOTO: Mapetrol Lema Racing

Dirko zaznamovale številne nesreče

Po uspešni predstavi so se jima še povečali apetiti, tako da sta si od druge preizkušnje obetala še več. Tokrat je kvalifikacije odpeljal Kastelic in osmi štartni položaj je napovedoval še boljši razplet. Toda dirko so zaznamovale številne nesreče, dvakratno posredovanje varnostnega avtomobila in tehnične težave moštva Mapetrol Lema Racing.

V zadnji tretjini se je začel v mercedesu AMG GT4 začel kvariti menjalnik, kar je Piresu v zaključku dirke povzročilo precej težav. Kljub temu je avtomobil pripeljal do cilja in skupaj z Markom izvlekel šesto mesto ter drugo v svojem razredu. Zaradi diskvalifikacije enega od tekmecev se je uvrstitev naknadno še izboljšala.

»Proga v Valencii je kratka in zavita, zato je ob tolikšni udeležbi na stezi nastajala prava gneča. V drugi dirki je bil pritisk ogromen, avtomobili so popuščali in tudi naš menjalnik je skoraj odpovedal. Bruno je z veliko sreče in borbenosti pripeljal do cilja. Da smo končali na šestem mestu, je pravi mali čudež,« je dogajanje povzel Kastelic.

Uspeh v Valencii je Kastelicu in ekipi prinesel dodatno samozavest pred naslednjim izzivom. Že naslednji konec tedna ga namreč čaka nastop v italijanskem prvenstvu GT4 na stezi v Vallelungi pri Rimu. Mark trenutno vodi v skupni razvrstitvi, tako da bo tam branil prednost v boju za naslov italijanskega prvaka.