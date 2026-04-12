  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Pravi spektakel se je začel takoj po obračunu: Fury izzval velikega tekmeca

Britanski boksarski zvezdnik se je po 476 dneh premora uspešno vrnil v ring in se po zmagi zapletel še v besedni dvoboj
Tyson Fury (levo) je prepričljivo po točkah premagal Arslanbeka Mahmudova. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters
Galerija
Tyson Fury (levo) je prepričljivo po točkah premagal Arslanbeka Mahmudova. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters
Miha Šimnovec
12. 4. 2026 | 10:30
3:59
A+A-

Po 476 dneh premora se je britanski boksarski zvezdnik Tyson Fury uspešno vrnil v ring. Pred 60.000 gledalci na londonskem štadionu Tottenham Hotspur Stadium je prepričljivo, a brez posebnega sijaja, premagal ruskega težkokategornika Arslanbeka Mahmudova. Sodniki so soglasno – s 120:108, 119:109 in 120:108 – odločili v prid »Ciganskega kralja«.

image_alt
Stožiška dvorana na nogah, Jakob Nedoh premagal hrvaškega šampiona

»Hvala vsem, ki ste prišli. Dolgo me ni bilo. To je bilo 12 res dobrih rund. In to je bolje kot nokavt,« je po 35. profesionalni zmagi (v statistiki ima še en neodločen izid in dva poraza) rohnel 37-letni Britanec, ki je že večkrat napovedal odhod v športni pokoj – nazadnje decembra 2024, ko je še drugič izgubil proti ukrajinskemu svetovnemu prvaku Oleksandru Usiku. Tokrat se je vrnil, ker je pogrešal ring.

»Bilo je dolgočasno – voziti otroke v šolo, sprehajati psa. Pogrešal sem boks,« je priznal. Njegov prihod na štadion ob zvokih skladbe »Bring Me to Life« skupine Evanescence je spremljalo bučno navdušenje in ognjemet. A v ringu je sledila precej bolj zadržana predstava.

Obračun se je sicer začel agresivno. Mahmudov je pritiskal in že v prvi rundi z glavo nehote poškodoval Furyja pod desnim očesom. Britanski velikan se je nato začel bolj gibati in nadzorovati potek borbe. V drugi rundi je tekmeca prvič resneje zadel, od tretje naprej pa je imel pobudo v svojih pesteh. Ruski borec je sicer vztrajno napadal, a je deloval vse bolj izčrpan. Statistika zadetkov je hitro govorila v prid Furyju, ki je uspešno izkoriščal svojo velikost in daljše roke.

V osmi rundi je Mahmudov po prejetem levem krošeju vidno zanihal, a je obstal na nogah. Vendar v nadaljevanju ni več našel odgovora na Furyjevo premoč, ki je do konca dvoboja brez večjih težav ohranjal nadzor. »Lev«, kakor se glasi vzdevek 36-letnega Rusa, je tako doživel tretji poraz (ob 21 zmagah).

Tyson Fury se je takole veselil 35. zmage. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters
Tyson Fury se je takole veselil 35. zmage. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Joshua ga lovi že deset let

Pravi spektakel pa se je začel takoj po koncu dvoboja. Le nekaj sekund po razglasitvi zmage se je Fury že zapletel v besedni dvoboj z rojakom, nekdanjim svetovnim prvakom Anthonyjem Joshuo.

»Naslednjič vam želim dati borbo, ki si jo vsi želite. Hočem tebe, Anthony Joshua! Dajva ljudem, kar si želijo – britanski obračun,« je zavpil Fury. Joshua je odgovoril bolj zadržano: »Nimam težav stopiti v ring s tabo. A mi ne boš govoril, kaj naj naredim. Lovim te že deset let – jaz sem šef!«

Kljub izzivu jasnega odgovora ni bilo. Joshua, ki se vrača po porazu proti Danielu Duboisu in težkem obdobju, naj bi pred morebitnim spektaklom opravil še en dvoboj.

Furyjeva vrnitev je tako prinesla zanesljivo zmago, a ne tudi presežka. Občinstvo je dobilo potrditev, da je »Ciganski kralj« še vedno vrhunski boksar – a hkrati tudi napoved, da največji spektakel šele prihaja. Obračun z Joshuo bi lahko postal eden od največjih britanskih dvobojev v zgodovini boksa. Za zdaj pa ostaja – vsaj še nekaj časa – le izziv v zraku.

Več iz teme

boksTyson FuryArslanbek MahmudovAnthony JoshuaLondon

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo