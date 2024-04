Pravljični začetek olimpijske sezone Janje Garnbret

V nadaljevanju preberite:

Za najboljšo športno plezalko na svetu Janjo Garnbret bi se sezona 2024 težko začela bolje. Na Kitajskem je z zmagama na balvanih in v težavnosti dobila potrditev, da je pozimi delala dobro in nadgradila lansko formo, po vrnitvi v domovino je dočakala tudi izid resnične pravljice Janja in gorska roža s slovensko šampionko v osrednji vlogi. »Letošnje leto je očitno res pravljično, veliko mi pomeni ta knjiga, pravljični sta bili tudi prvi dve tekmi na Kitajskem. Res se vse odvija po načrtih, lahko si le želim, da bi bilo tako pravljično tudi v Parizu,« je nasmejana Korošica zadovoljna z začetkom olimpijskega leta.

Janja Garnbret pravi, da »živi v pravljici«, saj počne tisto, kar ima najraje. Tako je v svoji resnični pravljici kot živalsko spremljevalko dobila kozo. Zakaj kozo? »Ker dobro pleza in ker se po angleško kozi reče GOAT (Greatest Of All Times, op. a.), kar je lepa vzporednica.«

V nadaljevanju izveste tudi, kako se bo pripravljala na nov naskok na olimpijsko zlato in kaj jo čaka v prihodnjih mesecih.