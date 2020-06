Pravljico bodo nosili v srcih do konca življenja

Ljubljana

Slovenijo dvignili na noge

Skupinski posnetek srebrnih junakov na sprejemu pri predsedniku. FOTO: Uroš Hočevar

Trijumf tovarištva

Vsi so veseli in ponosni na nov vrhunski žlahtni dosežek slovenske izbrane vrste. FOTO: Uroš Hočevar

- Predsednik Republike Slovenijeje slovenski moški članski odbojkarski reprezentanci vročil državno odlikovanje red za zasluge za navdihujoče športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in krepitev nacionalnega ponosa. V imenu reprezentance ga je sprejel kapetanSlovenski odbojkarji so odlikovanje prejeli za srebrno medaljo na lanskem evropskem prvenstvu. V utemeljitvi je zapisano: »Naši odbojkarji, naši srebrni fantje, so lani na zadnji septembrski dan iz Pariza prinesli še eno medaljo z evropskih prvenstev. Vnovič so dokazali, da se uvrščajo v sam vrh evropske in tudi svetovne odbojke, športne panoge, ki velja za eno najmnožičnejših v svetu športa.«»V kvalifikacijskih tekmah so najprej doma premagali velikane: v Ljubljani so padli evropski prvaki Rusi in za njimi še svetovni prvaki Poljaki. V finalnem spopadu s Srbijo smo zato lahko pričakovali tudi zlato – vedeli smo, da so zmožni premagati vsakogar. Ko se to ni zgodilo in so se ovenčali s srebrom, pa smo bili skoraj enako ponosni, saj je bila to za evropske podprvake že druga medalja v štirih letih. S takim dosežkom se v družbi najboljših evropskih reprezentanc lahko pohvalita le dve, ena je Slovenija,« je zapisal Pahor.»Privlačnost in priljubljenost sta v zadnjem desetletju pripomogli k neverjetnim dosežkom. Ko se je reprezentanci leta 2015 pridružil selektor, se je prvikrat povzpela na drugo mesto v Evropi; ko jo je prevzel, je ta uspeh ponovila z nasmehom, ki je postal njen zaščitni znak. Zmagovita pot na stopničke za evropske zmagovalce in v srca slovenskih navijačev se je začela, še preden je reprezentanca odpotovala na pariški veliki finale. Reprezentanti so na noge dvignili vso Slovenijo, in to ne le z igro, marveč tudi z iskrivimi in tako iskrenimi nasmeški,« je dodal predsednik države.»S preprostostjo in prijaznostjo so dokazovali, da v vrhunskem športu še obstaja prijateljstvo. Državo so povezali v množico podpornikov, ki so več kot dva tedna dihali kot eden. Dvorano v Stožicah sta do vrha napolnila športna strast in ponos ob rezultatih: za majhno Slovenijo nenadoma noben zalogaj ni bil prevelik. Zdravljica, ki jo je zapelo trinajst tisoč glasov, nam še danes prikliče v spomin vznemirjenje, ki smo ga čutili takrat. Kapetan Tine Urnaut je v Pariz popeljal svoje soigralce in pet tisoč slovenskih navijačev,« sledi v nadaljevanju utemeljitve za podelitev državnega odlikovanja red za zasluge za navdihujoče športne dosežke.»Srebrni fantje, ki se vselej brez izjeme odzovejo pozivu v slovensko reprezentanco in ponosno nosijo dres z državnim grbom, so navdih za vsakogar, ne le za športnike. Na videz lahkotno nizajo vrhunske športne dosežke in dajejo vtis, da je šport igra in zabava in da so zmage trijumf tovarištva in sodelovanja. Ljudje jim zato radi odpro svoja srca, država pa se jim za navdihujoče uspehe zadnjih let zahvaljuje z državnim odlikovanjem,« je zaključil Borut Pahor.Kapetan Tine Urnaut se je v svojem govoru v Predsedniški palači zahvalil predsedniku za odlikovanje, vsem ostalim pa, kot se je izrazil, za pravljico, ki jo bomo večno nosili v svojih srcih.Urnaut je v zahvali izpostavil predsednika Odbojkarske zveze Slovenije, organizatorje prvenstva, ki so v Stožicah zgledno pripravili evropsko prvenstvo, soigralce in strokovno vodstvo reprezentance, predvsem pa slovenske navijače. »Nepozabno je bilo stati sredi Stožic in skupaj s 13.000 navijači peti Zdravljico. Ob takšnem vzdušju je bilo skoraj nemogoče izgubiti,« je dejal Urnaut.