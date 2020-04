Pravočasno pobegnila iz Afrike

Kranj

Tjaša Vozel sanja o avgustovskem EP. Foto Tomi Lombar/Delo

avgusta bi se po novem v Budimpešti moralo začeti evropsko prvenstvo v plavanju



Virus med Madžari

Vajena je treninga v vodi, zdaj dela le vaje na suhem. Foto Tomi Lombar/Delo

- Med tistimi slovenskimi športniki, ki so jim ukrepi ob širitvi koronavirusa prav močno spremenili dnevni red, so plavalci. Ostali so brez bazena, dejansko lahko temeljno pripravljenost vzdržujejo le z vadbo na suhem.pa se je pripetila še prav posebna nevšečnost. S trenerjemsta morala že po enem tednu višinskih priprav zapustiti Južno Afriko in se vrniti domov, ker so nato zaprli letališča in mejne prehode po srednji Evropi.Trboveljčanka, ki že vrsto let biva in vadi v Kranju, je resna kandidatka za nastop na olimpijskih igrah. S svojim tretjim nastopom, po Londonu 2012 in Riu de Janeiru 2016, bi pri 26 letih zaokrožila športno pot. Zelo ambiciozno se je lotila priprav in z višjimi cilji kot v preteklosti, ko ji je bilo dejansko najpomembneje, da si pribori vizum za ta prestižni dogodek. Ambicije je razgrnila z odločnim nastopom jeseni v Budimpešti, ko si je s časom že priplavala posebno povabilo za Tokio 2020. Izpolnjeno olimpijsko normo ima za zdaj med slovenskimi plavalci le Korošicaa ob zadnjih dosežkih v zimski sezoni in tudi nato na treningu je njen trener prepričan, da Vozlovi – ne glede na že napovedano posebno povabilo – tudi olimpijska norma ne bi ušla.»Res sva dobro zastavila projekt priprav tako za pomembno majsko evropsko prvenstvo kot tudi nato olimpijske igre, se tudi resno lotila priprav v Južni Afriki, a slabe novice so si nato sledile po tekočem traku. Najprej o težavah z virusom v Evropi, posledično z odpovedjo OI za letos, nato pa bi se lahko zapletalo še okrog vrnitve,« nam je pripovedovala včeraj plavalka, preden se je lotila dnevnega treninga v stanovanju svojega trenerja. »Še dobro, da sva oddaljena v Kranju komaj dve minuti hoje. Lahko si pomahava z balkona,« je poskusil v zoprnih dneh ohraniti dobro voljo dolgoletni trener Tjaše Vozel, ki seveda upa, da se bodo plavalci lahko, ko bo le mogoče, hitro vrnili v bazen, roko sodelovanja pa si želi tudi od odgovornih na državni ravni: »Vem, ne bo preprosto zastaviti nove zgodbe po tem prisilnem oddihu, toda prav tako ni preprosto plavalcu vaditi zdaj na zastarelem sobnem kolesu. A to ne spreminja najinih ambicij: zdaj si seveda želiva, da bi bilo evropsko prvenstvo v Budimpešti, kot so napovedali, v drugi polovici avgusta, to bi bilo ustrezno nadomestilo za OI.«Za reprezentantko je zdaj najpomembneje, da je vendarle v domačem okolju. Vizum za Južno Afriko je imela do 7. aprila, če se ne bi pravočasno vračala iz Johannesburga, bi lahko ostala »ujeta« daleč od doma. Tako pa je po pičlem tednu prekinila priprave, ujela letalo za Istanbul, od tam za Zagreb. Ker takrat še ni bilo zapletov na mejnih prehodih, je bila hitro doma. Seveda jo je spremljal strah, da kje na poti ni staknila koronavirusa. Prav ta je, denimo, dodobra uničil priprave odlične madžarske reprezentance, saj se je okužba razširila na plavalce in trenerje, med obolelimi je tudievropska in svetovna prvakinja na 200 m delfin. »Toda upam, da sem jo dobro odnesla, saj doslej še nisem občutila prav nikakršnih težav,« je še dejala plavalka, katere udarni disciplini sta 100 in 200 m prsno.