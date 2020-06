Praznik formule brez koncertov in 50.000 nočitev

Dunaj - Avstrijski del Štajerske se vneto pripravlja na uvodni dve dirki sezone svetovnega prvenstva v formuli 1, ki bosta 5. in 12. julija. Približno 80 odstotkov hotelskih kapacitet je že zasedenih, so sporočili organizatorji, večinoma z osebjem F1. Ker pa kampi okrog prizorišča zaradi nevarnosti koronavirusne pandemije ostajajo zaprti, bodo izgubili okoli 50.000 obiskovalcev.



Dirki F1 bosta v primerjavi s prejšnjimi leti brez zabav, koncertov in drugih spremljevalnih prireditev ob robu tekmovanja. Za turistično združenje skoraj 50.000 izgubljenih nočitev pomeni minus približno 35.000 evrov zgolj s turističnimi taksami, toda skupna izguba v regiji je še precej večja; šteli jo bodo v milijonih evrov.



A ne glede na to so prebivalci regije zelo veseli, da prihaja formula 1 v zaporedju dveh dirk na Spielberg, je za avstrijsko tiskovno agencijo APA dejala direktorica turističnega združenja Manuela Machner. »Najhujši udarec za prebivalce pa je prepoved obiska gledalcev. V regiji imajo bencin v krvi in so odrasli z motošportom. To jih zelo boli,« je še dejala Machnerjeva.