Praznik teka je znova tu!

Ljubljana bo ta konec tedna povsem v znamenju teka, saj je pred nami NLB Ljubljanski maraton, že 29. po vrsti. Tekačice in tekači vseh generacij nestrpno pričakujejo znak za štart, ko se bodo podali na ljubljanske ulice in ceste. V boj z uro in samimi seboj, svojimi cilji, željami in sanjami. Prav vsakemu želim najboljši tek ter izpolnitev zastavljenih ciljev. Zame so že zdaj vsi zmagovalci. Kot običajno bom tekačice in tekače pričakal v cilju in jim z veseljem »dal petko«.

Naš maraton raste in se iz leta v leto razvija, številni tekači in tekačice se celo leto pripravljajo na vrhunec tekaške sezone, k nam z veseljem prihajajo tudi tuji tekači, ki v svetu maratona kotirajo zelo visoko. Še posebej vesel pa sem, ker ljubljanski maraton k aktivnemu življenjskemu slogu spodbuja vse generacije, od najmlajših do tistih v zrelih tekaških letih. Sobotni teki so prava promocija zdravja otrok in mladine in z največjim ponosom bom spremljal najmlajše, ki se bodo podali na Vita tek, pa učence in dijake, ki se bodo v velikem številu pomerili na šolskih tekih.

Neverjetna energija vsako leto preplavi središče Ljubljane

Organizatorji NLB Ljubljanskega maratona, ekipa Timinga Ljubljana z direktorico Barbaro Železnik na čelu vsako leto znova opravi izjemno delo in letvico pričakovanj vedno znova pomaknejo še višje. Ob tem moram omeniti tudi odlično podporo generalnega sponzorja NLB d.d. in vizijo predsednika uprave Blaža Brodnjaka ter ostalih sponzorjev in podpornikov maratona, ki skupaj poskrbijo za zares izjemno prireditev, ki nam še dolgo ostane v lepem spominu.

Pogled na nepregledno množico tekačic in tekačev na štartu, spodbujanje navijačev ter glasna podpora tolkalcev The Strojmachine nikogar ne morejo pustiti ravnodušnega. Neverjetna energija, ki vsako leto preplavi središče Ljubljane, napeto pričakovanje, medsebojno spodbujanje tekmovalcev in tiha pričakovanja delajo NLB Ljubljanski maraton tako edinstven.

Letošnja udeležba je znova rekordna, saj se je na nedeljske teke prijavilo več kot 19.000 tekačic in tekačev, med katerimi se jih bo več kot 3500 podalo na najdaljšo, 42-kilometrsko razdaljo. Sestava tekačev bo zelo pisana, saj prihajajo iz kar 84 držav. Prav vsem izrekam dobrodošlico, še posebej vesel pa sem, da med prijavljenimi močno prevladujejo domači tekači in tekačice.

Ljubljana je mesto športa v pravem pomenu besede, saj ne mine dan brez aktivnosti. Poleg velikih športnih prireditev, kot so Ljubljanski maraton, Maraton Franja ter teki trojk in pohod po Poti ob žici, tu potekajo še številne druge športne prireditve, tako na profesionalni kot ljubiteljski ravni.

Osnova za kakovostno življenje vseh generacij

V Ljubljani spodbujamo zdravo in aktivno življenje vseh prebivalcev našega mesta, saj se zavedamo, da je to osnova za kakovostno življenje vseh generacij. Posebej sem vesel 15.000 učenk in učencev sodelujočih na letošnjem 3. Festivalu športa, ki je potekal brez alkohola, brez zaslonov in brez nasilja. Nenehno nadgrajujemo športno infrastrukturo in izvajamo različne programe, s katerimi spodbujamo gibanje. V letošnjem letu smo odprli kar dva nova športna objekta, Športni center Ilirija ter Kopališče Vevče, vsi pa že težko čakamo na končanje še enega velikega športnega projekta - Atletskega centra Ljubljana, kjer bodo svoj novi dom našli atletinje in atleti iz ljubljanskih klubov.

Zoran Janković, župan Ljubljane