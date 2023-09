Prebudila se je tudi prestolnica, v Čatežu 500 mladih šahistov

Pričelo se je novo šolsko leto in z njim čas, ko starši svoje otroke aktivno vključujejo v različne šolske in obšolske dejavnosti. Izjema ni niti šah, celo nasprotno – starši šah čedalje pogosteje izbirajo za vodilno otrokovo dejavnost, saj šah v eni sapi nudi mentalni, sociološki in tekmovalni razvoj otroka.

Šahovski klubi po vsej Sloveniji pridno razpisujejo različne programe šahovskih šol, pri čemer jih večina ponuja srečanja v živo, nekaj pa je tudi takšnih, ki nudijo izobraževanje preko spleta. Že tradicionalno največja izobraževalna središča najdemo v Mariboru, na Ptuju, v Celju, Komendi, Domžalah, Novem mestu, Kočevju, Kranju in Postojni.

Razveseljivo pa je dejstvo, da se je v zadnjih letih na tem področju končno prebudila tudi prestolnica, ki ima po številčnosti daleč največji bazen potencialnih učencev. V ljubljanski šahovski šoli Zmajček svoja vrata odpirajo že predšolskim otrokom, na svoj račun pa lahko pridejo tudi upokojenci.

Otroci igrajo šah tudi po spletu. FOTO: Zdenka Lindič Dragaš

In vendarle šahovska izobraževanja sama po sebi niso dovolj, saj otroci svoja pridobljena znanja in veščine najbolje urijo na šahovskih turnirjih. Tako se z jesenjo pričenjajo še ciklusi mladinskih turnirjev, ki sovpadajo s prej omenjenimi regijskimi centri.

Na področju mladinskega šaha je čedalje bolj ambiciozna tudi Šahovska zveza Slovenije (ŠZS). V zadnjem desetletju je ustvarila trden sistem izobraževanja in financiranja tekmovanj najbolj perspektivnih mladih šahistov. Obenem vodi aktiven dialog s slovenskimi osnovnimi šolami in šahovskimi klubi, ki izkazujejo povečan interes za šahovske dejavnosti.

Prihaja Šahozaver

V poplavi administrativnih del je še vedno zelo živa ideja ŠZS, da se po vzoru preteklih let vzpostavi tekmovanje za najboljši slovenski šahovski krožek, ki je bil do svojega zatona nadvse priljubljen. Med svojimi prioritetami ŠZS redno izobražuje kadre in, kar je še pomembneje, zavzema se za enoten in celosten sistem poučevanja šaha v osnovnih šolah. V reviji Šahovska misel je celo vzpostavila obširno rubriko Šahozaver, ki je izrazito namenjena šahovski vzgoji mladih šahistov.

ŠZS se je letos odločila iti še dlje – na domača tla ji je uspelo pripeljati eno največjih mladinskih prvenstev v Evropi. Konec septembra se bo v Termah Čatež namreč odvilo mladinsko evropsko prvenstvo v hitrih disciplinah, kjer bo nastopilo kar 23 držav Evrope. Organizatorji pričakujejo rekordno udeležbo z več kot petsto mladih šahistov. Tovrstna prvenstva so izjemna priložnost tudi za slovenski mladinski šah, saj mladim omogočajo nastope na domačih tleh, nudijo izkušnje igranja na največjih prvenstvih, krepijo samozavest in obenem navdihujejo zdajšnje in bodoče generacije šahistov.