Pred 40.000 gledalci naš as na stopničkah

Motokrosist Tim Gajser (Honda) je na veliki nagradi Flandrije v Lommelu osvojil 3. mesto s tretjim dosežkom prve in četrtim dosežkom druge vožnje. Razred zase je bil vodilni v seštevku za svetovno prvenstvo, Nizozemec Jeffrey Herlings (Honda), ki je bil najhitrejši v obeh vožnjah. Jan Pancar (KTM) je v Lommelu na severu Belgije pred 40.000 gledalci zasedel 18. in 15. mesto.

Peščena proga v Flandriji je bila po okusu Herlingsa, ki je gladko dobil štart, nato pa hitro večal razliko in dobesedno ponižal konkurenco v prvi vožnji. V drugi je tekmecem kmalu ušel, nato pa kljub okvari sklope uspel držati linijo, s katero je dobil tudi drugi nastop. »Za menoj je popoln vikend. Žal mi je le za težave z motorjem, ki so se pojavile že v soboto. Upam, da bomo to do naslednje dirke odpravili,« je za prireditelje po dirki povedal zmagovalec.

Čez dva tedna našega asa čaka dirka na Švedskem. FOTO: Hondaracing

V prvi vožnji je bil Gajser odličen na štartu. Kljub temu, da je bil precej zaprt, je našel svojo linijo in takoj pridobil eno mesto, v naslednjih zavojih pa se je prebil celo na drugo pozicijo. Hitro mu je vrnil drugi Nizozemec Kay de Wolf (Husquarna) in dolgo sta se tekmovalca borila za položaj prvega zasledovalca. V ozadju je sprva močno zaostal Francoz Romain Febvre (Kawasaki), ki pa je bil nato najhitrejši med zasledovalci Herlingsa in v zadnjih krogih se je kamera dolgo držala dvoboja Gajser - Febvre. Francoz je bil dvakrat v položaju, ko je že kazalo, da se bo prebil na stopničke, Gajser pa je znal odgovoriti in obdržati položaj.

V drugi vožnji je bil za Herlingsom drugi Nizozemec de Wolf, Gajser v uvodu tretjim nato ga je naprej prehitel Febvre in tudi Francoz Tom Vialle. Karte so se še enkrat premešale prav v končnici, ko je Febvre v predzadnjem krogu najprej padel in drugo mesto prepustil de Wolfu, v zadnjem krogu pa se mu je ustavil motor in zdrsnil je na 13. mesto, s čimer sta mesto pridobila Vialle in Gajser.

Janu Pancarju sta pripadli 18. in 15. mesto. FOTO: Jure Eržen

Pancar je tokrat močno zamudil na startu in začel dirko na 23. mestu. Prebudil se je šele v končnici ter napredoval na 18. mesto. V drugi vožnji je Pancer začel kot 12., a kmalu nazadoval po razpredelnici, celo na 20. mesto, v končnici pa spet napredoval.

V skupnem seštevku za SP je Herlings zdaj že pri 675 točkah, Herling se je s 571 točkami prebil na drugo mesto pred poškodovanega Belgijca Lucasa Coenena (KTM, 566), Gajser pa za tretjim mestom zdaj zaostaja 31 točk.

Jaka Peklaj (Husquarna) je v razredu MX2 v obeh vožnjah zasedel 19. mesto. Obakrat je bil najhitrejši Južnoafričan Camden McLellan (Triumph).

Čez 14 dni motokrosiste čaka VN nagrada Švedske.