Pred finalom preglavice za ACH, prednost na strani Calcita

Finale državnega prvenstva v odbojki se po današnjem začetku ženskega boja za naslov v Mariboru nadaljuje še z moško serijo. Jutri bo na sporedu prva tekma finala prve lige za moške, v katerem se bosta za naslov pomerila ACH Volley Ljubljana in Calcit Volley.

Uvodni obračun bi moral biti po razporedu v Tivoliju, a je ljubljanska dvorana zasedena, zato bo prva tekma v Kamniku. Trener Calcita Gregor Rozman v tem vidi dodatno spodbudo, ne pa odločilne prednosti. Poudaril je, da si njegova ekipa v finalu želi prikazati najboljše predstave sezone. Kapetan Uroš Pavlović je ocenil, da je za Kamničani dobra sezona, vlogo favorita pa prepustil Ljubljančanom. Ob tem je dodal, da se njegova ekipa ne sme predati vnaprej, temveč se mora osredotočiti na svojo igro ter skušati tekmeca presenetiti.

V taboru ACH Volleyja vloge favorita ne zavračajo. Trener Igor Kolaković opozarja, da je Calcit kakovosten in neugoden tekmec, ob koncu sezone pa želijo Ljubljančani potrditi svojo kakovost z novim naslovom državnih prvakov. Sprejemalec Luka Marovt poudarja, da imajo tekme s Kamničani vedno poseben naboj, še posebej v finalu, zato v Kamnik prihajajo polno motivirani. Za naslov bodo potrebne tri zmage. ACH Volley lovi 22. državno lovoriko, Calcit pa četrto, prvo po sezoni 2002/03.

Jutri se začenja tudi serija za bronasto kolajno. Ob 19. uri se bosta v športni dvorani OŠ I v Murski Soboti pomerila Panvita Pomgrad in Krka. Druga tekma bo 18. aprila v Novem mestu, morebitna tretja pa 22. aprila znova v Murski Soboti.