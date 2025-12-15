Pred iztekom leta še nekaj velikih spektaklov

V Azerbajdžanu je minuli teden potekal tradicionalni veleturnir v spomin na preminulega šahista Vugarja Gašimova. Nadarjeni velemojster je januarja 2014 preminil v 27. letu zaradi posledice hude bolezni in vse odtlej azerbajdžanska šahovska zveza ob pomoči države prireja memorialni turnir najvišje ravni. Gašimov je svojo državo zastopal na štirih šahovskih olimpijadah (2002, 2004, 2006, 2008) in bil ključni član ekipe, ki je leta 2009 na ekipnem evropskem prvenstvu v Novem Sadu osvojila zlato lovoriko. Ob Mamedjarovu in Radjabovu je sodil v jedro generacije, ki je Azerbajdžan uveljavila kot eno od vodilnih svetovnih šahovskih velesil. Bil je tudi odličen igralec hitropoteznega šaha, v katerem je na svetovni lestvici FIDE zasedel visoko 6. mesto.