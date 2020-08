Pred jutrišnjim spektaklom najhitrejši Espargaro

Spielberg - Španec Pol Espargaro (KTM) je bil najhitrejši v kvalifikacijah za dirko svetovnega prvenstva v motociklizmu za VN Štajerske v avstrijskem Spielbergu. Drugi je bil Japonec Takaki Nakagami (Honda LCR), tretji pa Francoz Johann Zarco (Ducati).



Za Espargaroja je današnji »pole position« prvi v karieri v elitnem razredu, japonskega tekmeca pa je prehitel za pičlih 22 tisočink. V Spielbergu je ta konec tedna na sporedu druga zaporedna dirka na tem prizorišču in skupno peta v premešani sezoni 2020. Prejšnji teden je zmagal Andrea Dovizioso (Ducati), ki je bil danes v kvalifikacijah deveti.



Zarco, ki ga je vodstvo tekmovanja kaznovalo zaradi neodgovorne vožnje in povzročitve nesreče na prejšnji dirki, pa je bil sicer tretji, a bo dirko zaradi kazni v nedeljo začel iz boksov. Do prve vrste na dirki je tako prišel tudi Španec Joan Mir (Suzuki).



V skupnem seštevku pred nedeljsko dirko vodi Francoz Fabio Quartararo (Yamaha SRT), ki je bil danes le deseti, s 67 točkami. Dovizioso jih ima 56, tretji je Maverick Vinales (Yamaha), danes šesti, z 48.