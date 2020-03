Pred koronavirusom padla tudi kraljevska igra

Ljubljana - Koronavirus in njegove posledice so premagale tudi šahovski turnir za izzivalca svetovnega prvaka Magnusa Carlsena, ki je te dni potekal v ruskem Jekaterinburgu, je sporočila Mednarodna šahovska zveza (Fide).



Turnir so prekinili po polovici tekmovanja, po sedmih odigranih krogih, po katerih sta bila v vodstvu Francoz Maxime Vachier-Lagrave in Rus Jan Nepomnjaščij, oba sta zbrala 4,5 točke.



»Ruska vlada se je danes odločila, da od 27. marca zapre mednarodni zračni promet. Časovnega okvira zapore ni določila, tako da šahistom in sodnikom nismo mogli jamčiti, kdaj se bodo lahko vrnili domov. Zadnja možnost je bila danes, zato smo turnir prekinili. Obveljali bodo rezultati sedmih krogov, kdaj pa bomo turnir končali, pa bo odvisno od razvoja pandemije koronavirusa,« je dejal predsednika Fide Arkadij Dvorkovič.



Na turnirju je sodelovalo osem igralcev (še Američan Fabiano Caruana, Kitajca Hao Vang i Ding Liren, Rusa Kiril Aleksenko in Aleksander Griščuk ter Nizozemec Anish Giri), njihovi dvoboji pa so imeli na spletu ogromno gledanost.