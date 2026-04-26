Pia Babnik pred potjo na Mavricij uživa v boju za vrh

Slovenska golfistka Pia Babnik je na turnirju v Južni Afriki zasedla končno tretje mesto, zadnji dan jo je nekoliko zmotilo vreme.
Pia Babnik bo dobro formo poskušala unovčiti tudi na Mavriciju. Foto A. B.
Pia Babnik bo dobro formo poskušala unovčiti tudi na Mavriciju. Foto A. B.
N. Gr.
26. 4. 2026 | 15:56
26. 4. 2026 | 16:44
2:02
A+A-

Pia Babnik je na turnirju evropske serije LET v Južni Afriki zasedla tretje mesto. Slovenska golfistka je po dveh dneh vodila in imela tri udarce prednosti, vendar je v zadnjih dveh krogih nekoliko popustila ter turnir končala z 12 udarci pod parom, tri za zmagovalko Esme Hamilton in enega za drugouvrščeno Caro Gainer.

Pia Babnik bo zadnjo rundo začela kot vodilna

Za 22-letno Ljubljančanko je to nov močan dosežek v dobri formi, saj je bila marca v Avstraliji šesta, prejšnji teden v Južni Afriki peta, zdaj pa je prišla še do 20. uvrstitve med najboljšo deseterico na turnirjih LET. Za tretje mesto je na turnirju z nagradnim skladom 350.000 evrov prejela 21.000 evrov.

»Pia je turnir odigrala odlično. Žal sta ji dobre občutke iz prvih dveh dni pokvarila veter in dež in tu so angležinje pokazale, da so v takem vremenu bolj doma. S to dobro uvrstitvijo si je že zagotovila dovolj točk, da ima karto za LET tudi v naslednjem letu. Sedaj nas čaka naporni nočni let na Mavricij in upam, da bo vreme boljše, kot kaže trenutna napoved,« je komentiral njen oče Aleš Babnik.

Pia Babnik ni bila razočarana, čeprav je ostala brez zmage.Foto A. B.
Pia Babnik ni bila razočarana, čeprav je ostala brez zmage.Foto A. B.

»Z igro sem zelo zadovoljna le putti tretji in četrti dan niso šli v mojo prid. Veliko puttov sem zgrešila le za kakšen centimeter. Sigurno me je pri tem motil veter saj je bilo veliko ugibanja, koliko bo veter vplival na linijo putta. Upam, da forma ostane čim dalj časa na tem nivoju saj mi je užitek borba za prva mesta,« pa pred nadaljevanjem sezone razmišlja trenutno najboljša slovenska golfistka.

