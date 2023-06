Pred Slovenci dolga pot, vročina, vlaga in maraton na Filipinih

Neizprosen ritem tekem za odbojkarje v letošnjem poletju se nadaljuje. Le šest dni je minilo od naporne tekme in tesnega poraza z Brazilijo (1:3), pa Slovenci že pakirajo kovčke in potujejo na Filipine, kjer jih v Pasay Cityju čaka zadnji kvalifikacijski turnir za preboj na zaključek osmerice najboljših v Gdansku. Vozovnico imajo že »kupljeno«, na Filipinih jo bo treba le še potrditi.

Slovenske odbojkarje letos poleti čaka trojni spored. V prvem delu liga narodov, sledi evropsko prvenstvo na Poljskem in za konec še kvalifikacije za olimpijske igre na Japonskem konec septembra in začetek oktobra. Če bi Slovenci na vseh tekmovanjih šli do konca in prišli v finale, bi v petih mesecih odigrali kar 32 tekem, torej še eno celo klubsko sezono. A Slovenci v en glas poudarjajo, da prosto poletje z veseljem žrtvujejo za reprezentanco (skupno bodo imeli manj kot 20 prostih dni), utrujajo jih le dolga potovanja.

V članku preberite še:

- kako pred turnirjem razmišljata Klemen Čebulj in Žiga Štern,

- kako se bodo Slovenci zoperstavili zvezdniškima reprezentancama Poljske in Italije,

- kako se spopadajo s precej krajšo klopjo od tekmecev.