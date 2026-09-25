Pred Slovenci je dan D v Milanu: za revanšo, za kolajno, za naslov prvaka!

Občutke v slovenski športni javnosti, ki pozorno spremlja dosežke odbojkarjev, bi po uvrstitvi v polfinale lahko opisali kot umirjeno navdušene, prej kot evforične. Slovenija je odbojkarska velesila, v zadnjih šestih poskusih ji je le enkrat spodrsnilo pred uvrstit­vijo v najboljšo četverico, štirikrat se je domov vrnila s kolajno. Polfinalni nasprotniki Poljaki so v zadnjih sezonah nerešljiva uganka, toda naši reprezentanti po vrsti zagotavljajo, do so zato le še bolj motivirani, da vzamejo skalp evropskim prvakom. Danes ob 17. uri bo šlo v predmestju Milana zares, ne glede na razplet bo Slovenija v boju za kolajno tudi jutri. V zgoščenem evropskem odbojkarskem vrhu pet moštev nekoliko odstopa, a presenečenja niso izključena. Po rutinirani zmagi nad Belgijo, ki je potrdila šampionski ...