Pred Slovenci je dan D v Milanu: za revanšo, za kolajno, za naslov prvaka!

Slovenski odbojkarji si želijo v ponovitvi polfinala iz Rima 2023 proti Poljakom drugačen razplet.Za bron ali zlato že jutri, spored voda na slovenski mlin.
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Jani Kovačič in Rok Možič bosta imela z močnimi servisi Poljakov obilico dela. Foto Luca Del Prete
Občutke v slovenski športni javnosti, ki pozorno spremlja dosežke odbojkarjev, bi po uvrstitvi v polfinale lahko opisali kot umirjeno navdušene, prej kot evforične. Slovenija je odbojkarska velesila, v zadnjih šestih poskusih ji je le enkrat spodrsnilo pred uvrstitvijo v najboljšo četverico, štirikrat se je domov vrnila s kolajno. Polfinalni nasprotniki Poljaki so v zadnjih sezonah nerešljiva uganka, toda naši reprezentanti po vrsti zagotavljajo, do so zato le še bolj motivirani, da vzamejo skalp evropskim prvakom. Danes ob 17. uri bo šlo v predmestju Milana zares, ne glede na razplet bo Slovenija v boju za kolajno tudi jutri.
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