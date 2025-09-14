  • Delo d.o.o.
    Drugi športi

    Pred štirimi leti šampion, zdaj je bil prepočasen že v prvem teku

    Na svetovnem prvenstvu v atletiki je bil dvakratni olimpijski prvak Jakob Ingebrigtsen šele osmi svoji skupini. Nika Glojnarič 33. v teku na 100 m ovire.
    Sloviti Norvežan Jakob Ingebrigtsen je letos prvič nastopil na prostem, a je v kvalifikacijah na 1500 m izpadel že v prvem krogu. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
    Sloviti Norvežan Jakob Ingebrigtsen je letos prvič nastopil na prostem, a je v kvalifikacijah na 1500 m izpadel že v prvem krogu. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
    G. N., STA
    14. 9. 2025 | 07:56
    5:49
    Kenijka Peres Jepchirchir, olimpijska prvakinja iz leta 2021, je na svetovnem atletskem prvenstvu v Tokiu zmagala v maratonu s časom dveh ur, 24 minut in 43 sekund pred Etiopijko Tigst Assefo (2:24:45) in Urugvajko Julio Paternain (2:27:23), ki je presenetila s tretjim mestom. Slovenska predstavnica Anja Fink Malenšek je bila 61. (2:59:31). Brežičanka Nika Glojnarič pa je izpadla v prvem krogu teka na 100 m ovire. Imela je 33. čas s 13,13 sekunde. Najboljša je bila Jamajčanka Danielle Williams (12,40). Presenetljivo je že v prvem krogu na 1500 m izpadel norveški zvezdnik Jakob Ingebrigtsen, dvakratni olimpijski prvak.

    Slovenska tekmovalka je šele pred mesecem dni dobila potrditev mednarodne zveze, da bo lahko tekmovala v maratonu v Tokiu. »Tik pred odhodom na SP pa me je začela boleti stopalnica, gre za edem stopalne kosti, in je bil moj nastop vprašljiv. A je zdravniška ekipa s fizioterapevti omogočili moj nastop. Glede na poškodbo sem presrečna, da sem maraton zaključila, bilo pa je zelo težko.«

    Dejala je, da so ji v prvih kilometrih zavoji predstavljali veliko težavo. »V drugem delu pa je bilo še težje, sama dolžina maratona in izčrpanost zaradi tega, velika vročina in vlaga so še otežili vse skupaj,. Na koncu ni šlo več nikamor.« Prehitela je dve tekmovalki, deseterica pa je odstopila.

    Po prihodu v cilj je vidno šepala. »Ponavadi ne razmišljam o odstopu, a danes je bilo tako, posebej zaradi bolečin v prvih desetih kilometrih. Potem je bolečina malo popustila, zadnjih 10 km pa je bilo brutalnih. Če bi bilo treba preteči še kilometer več, tega ne bi zmogla. Naslednjih deset dni ne bom niti pomislila na tek,« je dodala slovenska maratonka, ki bo imela s soprogom v naslednjem obdobju dopust na Japonskem in Kitajskem.

    Zdelale so jo zčrpanost, velika vročina, vlaga in poškodba, a Anja Fink Malenšek je bila presrečna, da je maraton zaključila. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Glojnarič: Zadela sem več kot polovico ovir

    Glojnarič je imela letos zelo veliko tekem, 24 v poletni sezoni, od tega je trikrat tekla pod 13 sekundami. Četrtič ji ni uspelo, 12,99 je bilo potrebno za preboj v polfinale po času. V skupini je bila peta, četrto mesto je prav tako vodilo v nadaljevanje, za to pa bi morala teči12,92.

    »Sem kar zadovoljna, 13,13 sem tekla tudi pred dvema letoma na SP v Budimpešti. Zadela sem več ko polovico ovir, zato me malo boli koleno. Preblizu sem prihajala do ovir, zadnjo sem zadela tako, da me je dobesedno obrnilo in sem komaj prišla do cilja., Glede na te napake sem dosega kar dober čas, sposobna pa sem bila tudi preboja v nadaljevanje SP. Po lanski malo slabši sezoni sem letos napredovala, a še vedno mi ne uspe doseči pravega ritma med ovirami. Vem, da bom lahko odpravila te pomanjkljivosti, kar mi daje motivacijo, da bom lahko v naslednjem letu še boljša,« je povedala Glojnarič.

    Nika Glojnaricč ni ujela pravega ritma med ovirami. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters
    To je bil preizkus realnosti

    »To je prvič, da se nisem uvrstil v naslednji krog, tekmovanja. Seveda sem zelo razočaran, a je to hkrati je to preizkus realnosti, tega, česa sem v tem zame nenavadnem letu sposoben,« je dejal Ingebrigtsen v pogovoru z novinarji na stadionu, na katerem je pred štirimi leti osvojil olimpijsko zlato.

    Doživel je presenetljiv poraz že v kvalifikacijah na 1500 m, izpadel je pet dni pred svojim 25. rojstnim dnem. Zaradi poškodbe ahilove tetive ni tekmoval letos na prostem in v Tokiu končal šele na osmem mestu v skupini s časom 3:37,84. Izpadel je že tudi Francoz Azeddine Habz, lastnik najboljšega časa na svetu na tej razdalji letos.

    Ingebrigtsen se je poškodoval po tem, ko je marca v Nanjingu dosegel redek dvojec zmag na dvoranskem SP v tekih na 1500 m in 3000 m. Na vprašanje, če se bo potegoval za tretji naslov svetovnega prvaka na 5000 m na prostem, tekmovanje se bo s kvalifikacijami začelo v petek, pa je odvrnil, da je vedno vredno tvegati in nastopiti. »Ta čas se bolj nagibam v smer, da bom nastopil.«

    Letos se je okoli družine Ingebrigtsen dogajalo veliko slabega. Oče sedmih otrok, Gjert Ingebrigtsen je bil obsojen, ker je med prepirom namerno udaril svojo takrat 15-letno hčerko v obraz z brisačo. Dobil je 15-dnevno pogojno zaporno kazen in moral plačati odškodnino v višini približno 870 evrov.

    Vendar je bil 59-letnik oproščen drugih obtožb, ki so bile vložne proti njemu,-vključno z nasiljem nad Jakobom. Oče je sicer dolgo treniral Jakoba in druge otroke, vse do družinskega razdora po incidentu z brisačo z njegovo hčerko. Na sodišču je bil 59-letnik obtožen tako fizičnega kot psihičnega nasilja nad Jakobom in njegovo zdaj 19-letno sestro. Gjert Ingebrigtsen je obtožbe tudi dosledno zanikal.

