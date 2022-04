Predsednik Mednarodne plavalne zveze z junakom olimpijskih iger

Husain Al Musalam je tudi predsednik Azijskih olimpijskih komitejev in komiteja Kuvajta, so sporočili s Plavalne zveze Slovenije (PZS). Z njim so v Ljubljano iz Hrvaške pripotovali tudi predsednik in podpredsednik Evropske plavalne zveze (Len) Antonio Jose Silva in Josip Varvodić ter več članov Fine, med katerimi je tudi Američan Anthony Ervin, dobitnik štirih kolajn na olimpijskih igrah. Kot pravijo na PZS, je obisk za njih tudi priznanje ob nedavnem praznovanju 100-letnice organiziranega plavanja.

Namen obiska pa je v prvi vrsti seznanitev ter razprava o poti prenove, ki sta jo začela tako Fina kot Len. Obe organizaciji napovedujeta prenovo, ki bi »znatno posodobila mednarodno plavanje«, eden ključnih dejavnikov pa je večja prepoznavnost in popularizacije. Med najnovejšimi koraki je tudi enota za integriteto v vodnih športih, ki naj bi bila neodvisna od Fine ter namenjena zaščiti »vodne skupnosti« pred etičnimi in diskriminatornimi kršitvami, dogovarjanju tekmovanj in drugimi oblikami nadlegovanja.

Na izrednem kongresu Fine, ki je potekal v času 15. svetovnega prvenstva Fine v plavanju (25 m) v Abu Dabiju, so bile potrjene mnoge ključne reforme, ki bodo znatno posodobile zvezo, zdaj pa delegacija na terenu preverja dejansko stanje in predloge.

Reforme napovedujejo tudi pri evropski zvezi, ki je na izrednem kongresu letos januarja izvolila novega predsednika Portugalca Silva. Poleg že delujočih odborov je bila v okviru evropske zveze ustanovljena tudi nova komisija, s ciljem razvoja metod učenja plavanja in preprečevanja prezgodnjega prenehanja plavanja, ki ji bo predsedoval predsednik PZS Boro Štrumbelj.