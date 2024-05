Prelomil besedo in se vrnil na čelo judo družine

Bogdan Gabrovec je znova predsednik Judo zveze Slovenije (JZS). Na današnjem volilno-programskem zboru članic v Ljubljani je po pričakovanju zmagal z veliko večino, saj je prejel kar 75 glasov od 88 navzočih predstavnikov klubov. Neveljavnih glasov je bilo osem, ena glasovnica pa ni bila oddana. Mimogrede: v JZS je sicer zdaj skupno že kar 138 klubov, od katerih so jih kar nekaj ustanovili prav zaradi volitev.

»Verjamem, da lahko umirimo strasti in se spet zedinimo. Na ta način bomo znova postali judo družina, kakor smo si včasih že rekli. Naredil bom vse, da si bo naš šport spet prislužil spoštovanje in dobil mesto, ki mu v tej družbi tudi pripada,« je napovedal Gabrovec in zatrdil, da ne bo prelomil svoje besede.

»Edino, ki sem jo prelomil, in to na račun svoje družine, je ta, da stojim tu,« je v svojem slogu še povedal novi(stari) predsednik JZS, ki je bil na čelu naše krovne judoistične organizacije že med letoma 1994 in 2014. Zatem je dva mandata vodil tudi Olimpijski komite Slovenije (OKS), zdaj pa se je spet vrnil k svojim koreninam.

Sevnik: Ne pripadam nobeni struji

Njegov edini protikandidat Peter Sevnik (JK Velenje) se je moral zadovoljiti zgolj s štirimi glasovi. Kot je razkril, v judu deluje že štirideset let. Ni dajal velikih obljub, želel pa si je JZS popeljati naprej. »Ne pripadam nobeni struji, ne eni niti drugi. Zvezo bi vodil korektno, delal pa bi za vse, tako za male kot velike klube – vse za močno JZS,« je dejal Sevnik.

Gabrovec, ki bo tako na čelu naše krovne judoistične organizacije nasledil Lovrencija Galufa, si je za prvega podpredsednika izbral Mitjo Jenuša (JK Apolon Maribor-Hoče), ki je bil – zanimivo – sprva tudi na Sevnikovem seznamu. Toda nato je tik zdajci zahteval, da se ga odstrani z njega, kar je povzročilo zaplet pred glasovanjem. V vlogi drugega podpredsednika bo Simon Mohorovič (JK Bežigrad).