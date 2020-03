Pariz – Zaradi pandemije novega koronavirusa so preložili tudi dirke svetovnega prvenstva formule 1 za velike nagrade Nizozemske, Španije in Monaka, je sporočila Mednarodna avtomobilistična zveza FIA. Dirke bi morale biti na sporedu 3., 10. in 24. maja.



Kot pravijo pri FIA, bodo SP začeli junija oziroma takoj, ko bo mogoče. Že pred tem so odpovedali oziroma preložili štiri dirke: VN Kitajske, VN Avstralije, VN Bahrajna in VN Vietnama.