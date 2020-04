Preložili tudi VN Francije

Pariz - V valu preloženih ali celo odpovedanih športnih spektaklov se je znašla tudi dirka za veliko nagrado Francije svetovnega prvenstva motociklistov. Tradicionalne predstave v Le Mansu zaradi pandemije koronavirusa ne bo 17. maja, prireditelji še niso določili novega datuma. Podobno tudi glede preložene dirke za VN Španije v Jerezu še ni jasno, kdaj bi jo izvedli, znani pa so že novi datumi naslednjih dirk: VN Tajske (4. oktobra), VN ZDA (15. novembra) in VN Argentine (22. novembra).



V prihodnjih dneh je pričakovati nove začasne odpovedi, zagotovo denimo predstave za VN Italije, ki bi po koledarju morala biti 31. maja v Mugellu. Tako elitni razred svetovnega prvenstva ni imel v tem koledarskem letu še niti ene dirke, tekmovalci v moto2 in moto3 pa so sezono začeli marca v Katarju, a jo nato nemudoma prekinili.