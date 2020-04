Preložili tudi VN Italije in Katalonije

Zaradi pandemije koronavirusa so morali preložiti še dve preizkušnji motociklističnega svetovnega prvenstva: veliko nagrado Italije, ki bi morala biti po prvotnem sporedu sedma po vrsti 31. maja v Mugellu, in VN Katalonije, predvideno za 7. junij v Barceloni. Za obe dirki zdaj iščejo nadomestni datum, podobno kot za že prej odpovedani VN Francije in Španije.



»Razmere spremljamo ves čas in se seveda ustrezno prilagajamo. Novi datumi še niso znani. Za zdaj še ne vemo, kdaj oziroma ali sploh bomo dirke lahko izpeljali. Ko bo nov koledar tekmovanja pripravljen, ga bomo objavili,« so sporočili iz Mednarodne motociklistične zveze FIM.

Naslednji je na vrsti Sachsenring

V sezoni 2020 so doslej izpeljali le uvodno preizkušnjo v Katarju, pa še to okrnjeno, brez tekmovalcev v elitnem razredu motoGP. Na poznejši datum so preložili VN Tajske, Amerik in Argentine, tako da so sezono podaljšali do 29. novembra, za VN Španije in Francije ter naslednje dirke pa utegne zmanjkati nadomestnih terminov.



Naslednja dirka na prvotnem koledarju bi morala biti VN Nemčije 21. junija na Sachsenringu.