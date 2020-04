Preložili tudi VN Nizozemske

Prireditelji preizkušnje motociklističnega svetovnega prvenstva za VN Nizozemske, predvidene za 28. junij v Assnu, so sporočili, da 90. izvedbe te dirke zaradi ukrepov države v boju proti pandemiji novega koronavirusa ne bo v predvidenem terminu. Nizozemska vlada je namreč vsaj do 1. septembra prepovedala vsa večja zbiranja ljudi.



»Na žalost zadnji ukrepi naše vlade pomenijo, da je 90. VN Nizozemske preložena na jesen ali na prihodnjo sezono. O tem se moramo še dogovoriti s promotorjem SP, Dorno Sports,« so v sporočilu za medije zapisali organizatorji.



Naslednja dirka na koledarju je VN Finske 12. julija, a zaradi trenutnih razmer homologacija tamkajšnjega novega dirkališča KymiRing ne bo mogoča, tako da bo dirka zagotovo odpovedana, poroča francoski časnik L'Equipe. Dirkači bi se tako v najboljšem primeru, če bo zdravstveno stanje po svetu to omogočalo, lahko zbrali 9. avgusta v češkem Brnu.