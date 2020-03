Preložitev OI bo velik zalogaj za Olimpijski komite Slovenije, še večji izziv čaka šport

Aneks za slovensko hišo v Tokiu

Blaž Perko ocenjuje, da bo preložitev OI veliki izziv tudi za OKS. FOTO: Matej Družnik

Zaplet z olimpijsko srečko

Ljubljana – Mednarodni olimpijski komite (MOK) in japonski prireditelji so v ponedeljek za skoraj natančno leto dni preložili poletne olimpijske igre v Tokiu. Generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenijepoudarja, da je to tudi za OKS velik izziv, še bolj pa na podporo, ki jo bo po krizi v spremenjenih razmerah potreboval slovenski šport. Na glavni železniški postaji v Tokiu so že nastavili uro, ki odšteva čas do iger na nov termin leta 2021. Na novi rok so delo nastavili tudi nacionalni olimpijski komiteji.»Zdaj imamo okvire, znotraj katerih lahko začnemo zadevo graditi na novo. Veliko je seveda še neznank, predvsem, kar zadeva kvalifikacijske tekme in turnirje za sestavo slovenske odprave. To bo moral MOK s posameznimi panožnimi zvezami še uskladiti. Za nas in športnike pa je najpomembnejše, da bodo tisti, ki so merila že izpolnili, svoje norme obdržali,« je v zvezi z novim terminom povedal Perko in dodal, da bodo strokovne službe šele z vsemi termini lahko v celoti opravljale svoje delo.Tudi trenutno je zaradi preložitve iger veliko novih nalog. OKS se že dogovarja za aneks v najemni pogodbi za prostore, ki so predvideni za slovensko hišo v Tokiu. Preverja tudi, kakšne so možnosti, da bi jim povrnili porabljenih 40.000 evrov za letalske vozovnice, oziroma, da bi se vplačila prenesla v nakup vozovnic za leto 2021. »Še najmanj težav je s sredstvi za priprave športnikov, ki smo jim za igre namenili okrog pol milijona evrov. Je pa res, da bodo v prihodnjem letu za priprave spet potrebovali denar.«A prav denar za slovenski šport je za Perka v spremenjenih okoliščinah zaradi pandemije koronavirusa bistvenega pomena ob vrnitvi športnikov v vsakdanjik. Zato je pozdravil prve predvidene ukrepe nove slovenske vlade. »Država je pripravila zelo dober paket pomoči in pri svojih ukrepih ni pozabila na tiste, ki delajo v športu. Zdaj pa bo pomembna tudi druga faza po pandemiji, ki bo omogočila prehod v normalno delovanje,« pravi Perko.Položaj je za šport namreč vse manj rožnat. Prve ankete so pokazale, da je slovenski šport zaradi pandemije že ob 25,5 milijona evrov. Z vsakim dnem trajanje krize pa se obeta tudi večja gospodarska kriza, ki za šport posledično lahko pomeni tudi manj donacij in sponzorstev.Upad gre pričakovati tudi pri Fundaciji za šport, ki je odvisna od sredstev Športne loterije. Trendi po svetu kažejo, da so športne stavnice v obdobju pandemije ob kar 90 odstotkov prilivov, zaradi dolgoročne odpovedi tekmovanj pa se je močno že zdaj zožila tudi ponudba za prihodnjih nekaj mesecev. Zataknilo se je tudi z novim proizvodom – olimpijsko srečko.»Ko se bo šport vnovič postavil na noge, je pomembno, da viri financiranja ne bodo ugasnili. Če ne bo pomoči države, bodo posledice velike,« še poudarja Perko in kot možnost pomoči ob sistemskih sredstvih omenja tudi dolgotrajno željo slovenskega športa po davčnih olajšavah za sponzorstva v športu, pa tudi zmanjšanje davčnega bremena za Športno loterijo.Tudi OKS je finančno pred zahtevno nalogo, saj bo novo olimpijsko leto 2021 hkrati predolimpijsko in pripravljalno leto za zimske športnike, ki jih zimske igre v Pekingu čakajo le pol leta po spektaklu v Tokiu. »Upam, da bomo lahko sredstva zagotovili vsem,« še pravi Perko.