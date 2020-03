Preložitev olimpijskih iger naj bi Japonsko drago stalo, odpoved bi bila še dražja

Tokio - Zdaj ko je bolj ali manj jasno, da se olimpijske igre letos ne bodo odvile po začrtanem programu in da je najbolj realna možnost, da se prestavijo za eno leto, so se pojavili prve študije o morebitni finančni škodi. Ti se precej razlikujejo med seboj, hkrati pa nakazujejo veliko razliko med preložitvijo iger in odpovedjo.



Japonska tiskovna agencija Kyodo poroča, sklicujoč se na podatke profesorja ekonomije na univerzi v Osaki Kacuhire Mijamota, da bo preložitev olimpijskih iger Japonsko stala 4,9 milijarde evrov.



Stroški se v prvi vrsti nanašajo na vzdrževanje športnih objektov, oglaševanje samih iger ter številne pogodbe s pokrovitelji in televizijskimi postajami. Ob tem ekonomist poudarja, da so v tej vsoti zajeta tudi vsa kvalifikacijska tekmovanja, ki bi morala potekati po vsem svetu.

Velikanske izgube

Sedmega marca je japonsko finančno podjetje Nikko Securities objavilo še mnogo višje številke. V primeru, da bi igre odpadle, torej, da ne bi bile prestavljene, bi imelo japonsko gospodarstvo 63 milijard evrov izgube, prihodki japonskih korporacij pa bi letos padli za 24,4 odstotka.



Drugo študijo na to temo je objavil Tošihiro Nagahama, vodilni ekonomist na inštitutu Dai-ichi Life Research. Zapisal je, da bi Japonsko odpoved OI stala 2,5 milijarde evrov, preložitev pa dobrih 500 milijonov evrov.