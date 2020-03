Preložitev Tokia 2020 za OKS ni velika težava (VIDEO)

»Vsi sistemi so se ustavili naenkrat, bomo videli, kako bo«

Počakati bo treba, da bomo vedeli, kje in kako začeti, je povedal o trenutnem položaju Blaž Perko. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Mednarodni olimpijski komite je pred dnevi zaradi pandemije novega koronavirusa na leto 2021 preložil OI v Tokiu. Za mnoge, predvsem športnike, je odločitev prišla pozno. A vpleteni so morali upoštevati tudi finančne vidike preložitve OI. Kot pravi generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije, zanje za zdaj to ni velika težava.»Prezgodaj je govoriti o finančnih posledicah preložitve iger. A v tej fazi za OKS niti ni taka težava, ker smo določene predhodne rezervacije in avanse opravili prek organizacijskega komiteja iger, kar se bo preneslo v prihodnje leto,« je na spletni videokonferenci STA povedal Perko in se dotaknil tudi posledic za slovensko hišo v Tokiu.»Glede slovenske hiše smo se z lastnikom dogovorili, da se zadeva preloži na nov termin iger. Tako za zdaj tudi tukaj ni bilo izgubljenih sredstev. Podobno velja za rezervacije hotelov. Edino, kar je, je to, da so bila določena sredstva namenjena za priprave športnikov na igre. Ti bodo morali ponoviti ta cikel in bo posledično treba zagotoviti dodatna sredstva,« je pojasnil Perko.Perko poudarja, da takšna preložitev predstavlja neznano. »Gre za to, da so se vsi sistemi ustavili naenkrat. Vse se bo prilagajalo na novo, nihče pa ne ve, kako bo. Tudi to, kako se bo razvijala pandemija. Trenutno so po našem vedenju vse to neznanke. Vse organizacije pripravljajo načrte in se pripravljajo na novo stanje, ampak je vse še nedefinirano. Počakati bo treba, da bomo vedeli, kje in kako začeti,« je še povedal Perko.Letošnje OI bi sicer morale biti med 24. julijem in 9. avgustom. Pandemija omenjenega virusa pa je poskrbela, da se je prvič v dobi modernega olimpizma zgodilo, da bodo igre preložene, doslej so jih odpovedali le zaradi svetovnih vojn. Tako so odpadle letne igre v Berlinu 1916, Tokiu 1940 in Londonu 1944 ter zimske igre v Cortini d'Ampezzo 1940 in Sapporu 1944. Odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja je sprožila plaz pozitivnih odzivov po vsem svetu. Športniki, nacionalni olimpijski komiteji in športne zveze po vsem svetu so jo sprejeli z odobravanjem. Tudi predsednik slovenskega olimpijskega komitejameni, da je le prevladal zdrav razum.