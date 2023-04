Premagal petega najboljšega na svetu

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić, po novem 13. na svetovni lestvici, je zmagal tudi v osmini finala na turnirju v Macau, ki bo potekal do 23. aprila. Hrastničan je namreč po težki tekmi s 3:2 (-8, -12, 5, 11, 8) premagal Kitajca Liang Jingkuna, petega igralca svetovne lestvice. Liang Jingkun je prejšnji teden na podobnem turnirju v Xinxiangu zaigral v finalu, Jorgić pa je tam izpadel v drugem krogu.

»Če se bom spet želel vrniti med najboljšo deseterico na svetu, bom moral začeti premagovati tudi kitajske igralce,« je po porazu proti Wang Chuqinu pred tednom dni dejal Hrastničan. »Prevladoval sem skozi celoten dvoboj, vendar sem sam sebi 'zakompliciral' položaj. Prva dva niza sem vodil od začetka do končnice, oba izgubil, vendar sem ostal miren z glavo in verjel v svojo igro. Prepričan sem bil, da ga lahko premagam, nato tretji niz odigral prepričljivo in dobro igro zadržal tudi v četrti in peti niz,« je po zmagi dejal Jorgić.

Kot je dodal, so mu bržkone pomagale tudi nekdanje izkušnje proti temu igralcu: »Morda mi je k uspehu pomagalo tudi to, da sem ga leta 2017 že premagal, kar mi je dvignilo samozavest, tako da sem v najinih medsebojnih dvobojih ostal neporažen,« je po zmagi nad petim igralcem sveta dejal Jorgić.

V četrtfinalu se bo 24-letni Slovenec pomeril z 19-letnim Japoncem Tomokazujem Harimotom, tretjim igralcem sveta. Na olimpijskih igrah Tokio 2020 ga je Jorgić že premagal.

»Zagotovo se mi bo Harimoto želel maščevati za poraz v Tokiu. Njegova dobra lastnost je, da se zna prilagoditi tekmecu, zato bom moral biti pozitiven in agresiven od samega začetka, sprejeti vse njegove udarce in biti od prve do zadnje točke zbran. Moral bom biti bolj agresiven od njega. Upam, da mi ga uspe še enkrat premagati, da se uvrstim v polfinale,« pa je pred četrtfinalom dejal Jorgić.