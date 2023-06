Premagamo lahko kogarkoli na svetu

V nadaljevanju preberite:

V slovenski klubski odbojki nič novega. ACH Volley je tudi v letošnji sezoni osvojil tri lovorike, državno, pokalno in v srednjeevropski ligi, v omenjenih tekmovanjih je bil najboljši že lani. Reprezentančni prosti igralec Jani Kovačič je bil eden od temeljev trojne šampionske krone, po klubskem zmagoslavju pa ga poleti in jeseni z izbrano vrsto čakajo še trije tekmovalni izzivi. O klubski sezoni in reprezentančnih ciljih je več spregovoril v intervjuju.