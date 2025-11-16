Premalo navijačev za preveč ponudbe

Povprečen spremljevalec slovenskega športa, ki so ga minule tedne nekoliko predramili predvsem športni dogodki v glavnem mestu, bi se s polemiko o tem, kateri šport je najbolj priljubljen, hitro spravil v zagato. Šišenski Tivoli, ne bežigrajskih Stožic, so napolnili privrženci hokeja in odbojke. Upravičeno! Nogometaši in košarkarji so bili v debeli senci. Veliko pompa je bilo tudi okoli ljubljanskega maratona, ki pa ga kljub nekaj plačanim profesionalcem iz Afrike ne uvrščam med resna športna tekmovanja. Kvečjemu gre za popestritev turistične ponudbe z dodatkom, kar je sama po sebi lepa in posrečena zadeva.

Obiskovanje tekem ali drugih športnih prireditev preprosto ni del športne kulture slovenskih navijačev, čeprav naj bi imeli Slovenci te kulture za izvoz. Vse manj je tudi tradicionalnega navijaštva, v dobrem in slabem zvestih vojakov. Športna kultura se konča takrat, ko je treba obiskati tekmo in plačati vstopnico ter podpreti klub, športnike in športnice, ko ne gre le za manjše ali večje spektakle. Predvsem mednarodne. Takrat kar naenkrat ni več odbojkarskih ali hokejskih navijačev.