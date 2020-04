Preminil Jure Kastelic

Ljubljana - Kot piše STA, je davi nepričakovano preminil legendarni atletski trener Jure Kastelic, žalostno novico pa so omenjeni tiskovni agenciji sporočili iz ljubljanskega atletskega kluba Olimpija. Kastelic je med drugimi vodil eno najboljših slovenskih atletinj Brigito Bukovec, leta 1996 je v Atlanti osvojila srebrno olimpijsko medaljo v teku na 100 m ovire, ter šprinterko Alenko Bikar.



Bukovčeva je še vedno lastnica državnega rekorderka na 100 m z ovirami (12,59), bila je tudi ena najboljših slovenskih športnic in je bila za najboljšo v anketi Društva športnih novinarjev Slovenije razglašena v letih 1993, 1995, 1996, 1997 in 1998; leta 2001 pa je ta naziv pripadel Alenki Bikar. Bukovčeva je bila ob omenjenem olimpijskem dosežku še bronasta na svetovnem dvoranskem prvenstvu leta 1995 v Barceloni, druga na EP leta 1998 v Budimpešti in druga na dvoranskem EP leta 1996 v Stockholmu. Delež trenerja Kastelica pa je bil pri uspehih tako omenjenih reprezentantk kot tudi drugih pri ljubljanskem klubu izjemen.