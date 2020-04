Preminil legendarni Američan

Ljubljana – Zaradi okužbe z novim koronavirusom je umrl tudi Tom Dempsey. Nekdanji igralec ameriškega nogometa, ki je zaslovel leta 1970, ko je dosegel izjemen gol s 63 jardov, je preminil v 74. letu starosti.



Legendarni Američan, ki se je rodil brez prstov na desni nogi in roki, je sicer bolehal za alzheimerjevo boleznijo in demenco. Kakor poroča francoski časnik L'Equipe, se je z novim koronavirusom se je Dempsey okužil prejšnji mesec v domu za starejše občane v New Orleansu, kjer je živel.



V NFL je igral med letoma 1969 in 1979, najbolj pa se ga ljubitelji tega športa spominjajo po zadetku, ki ga je 8. novembra leta 1970 – kot že omenjeno – dosegel s 63 jardov. New Orleans Saints, za katere je igral, so proti moštvu Detroit Lions zaostajali s 16:17, Dempsey pa je ob koncu tekme zadel neverjeten gol in svoji ekipi priboril zmago.



Njegov rekord je šele leta 2013 izboljšal Matt Prater, ki je v dresu zasedbe Denver Broncos zadel s 64 jardov.