Preminil zvezdnik svetovnega vaterpola

Budimpešta - Naša vzhodna soseščina je v solzah. Športni navdušenci žalujejo, ob njej pa tudi širša javnost, saj je smrt 47-letnega Tiborja Benedeka, enega najvidnejših akterjev svetovne vaterpolske zgodovine, dejansko pretresla Madžarsko. Spominjajo pa se ga vaterpolisti in ljubitelji te panoge povsod po svetu.



Usodna je bila huda bolezen sicer izjemnega športnika, trikrat zapored olimpijskega prvaka (Sydney 2000, Atene 2004, Peking 2008), po slovesu od bazena pa tudi uspešnega trenerja. Domača vaterpolska zveza mu je hitro podelila odgovorno vlogo selektorja, izkazal pa se je že v svoji prvi sezoni in se s svetovnega prvenstva v Barceloni 2013 vrnil z zlato kolajno. Od reprezentance se je poslovil tri leta pozneje, kot pa je bilo jasno pozneje, mu je grozila pozneje usodna bolezen. »Pretresla me je ena najslabših novic v zadnjih letih – umrl je izjemen vaterpolist Tibor. Težko mi je karkoli povedati, ne morem se zbrati,« je za madžarski dnevnik Nemzeti Sport poudaril Aleksandar Šapić, dolgoletni srbski reprezentant in nekoč veliki tekmec Benedeka na največjih tekmovanjih.