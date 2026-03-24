Presenečenje v JZS: Gabrovec nepreklicno odstopil kot predsednik

Vodenje naše krovne judoistične organizacije je začasno prevzel dosedanji podpredsednik Simon Mohorovič.
Bogdan Gabrovec ne bo več vodil Judo zveze Slovenije. FOTO: Leon Vidic
Bogdan Gabrovec ne bo več vodil Judo zveze Slovenije. FOTO: Leon Vidic
Miha Šimnovec
24. 3. 2026 | 21:21
24. 3. 2026 | 21:30
Na rednem zboru članic Judo zveze Slovenije (JZS) v Ljubljani je prišlo do presenečenja. Bogdan Gabrovec je namreč podal nepreklicen odstop s položaja predsednika JZS. Vodenje naše krovne judoistične organizacije je – kot so sporočili iz JZS – začasno prevzel dosedanji podpredsednik Simon Mohorovič.

Bogdan Gabrovec sodi med najvidnejše športne funkcionarje v slovenskem judu. JZS je prvič vodil med letoma 1994 in 2014, nato pa so ga za prvega moža znova izvolili leta 2024. V slovenskem športnem prostoru je pomemben pečat pustil tudi kot predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, ki ga je vodil v obdobju 2014–2022. S svojim dolgoletnim delovanjem je pomembno prispeval k razvoju slovenskega juda, krepitvi položaja Judo zveze Slovenije in utrjevanju tega borilnega športa v slovenskem prostoru.

Mohoroviču je v veliko čast, da je prevzel tako odgovorno nalogo, čeprav tega ni pričakoval. »Judo zveza Slovenije za nemoteno delovanje potrebuje zakonitega zastopnika, zato sem se odločil prevzeti to odgovornost. Ob tem menim, da zveza dolgoročno potrebuje predsednika, ki ji bo lahko v celoti in ves čas na voljo, sam pa sem zaradi drugih obveznosti časovno omejen. Zato bo moja prva naloga sklic seje izvršnega odbora, na kateri bomo skupaj določili nadaljnje korake,« je povedal Mohorovič.

V JZS se Bogdanu Gabrovcu iskreno zahvaljujejo za njegov dolgoletni prispevek, predano delo, vodenje in prizadevanja za razvoj juda v Sloveniji. Njegovo delovanje je pomembno zaznamovalo delo zveze in pustilo trajen pečat v slovenskem športnem prostoru.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Judo

Slovenska borka zablestela na generalki za evropsko prvenstvo

Vrhunska bežigrajska judoistka Kaja Kajzer je na tekmovanju za grand slam v Tbilisiju potrdila odlično pripravljenost.
Miha Šimnovec 23. 3. 2026 | 22:02
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Judo

Vrhunska slovenska športnica bo dahnila usodni da

Odlična ljubljanska judoistka Kaja Kajzer se že veseli svoje prve letošnje tekme v Stožicah. Danes praznuje rojstni dan. Z zaročencem sta odprla studio.
Miha Šimnovec 31. 1. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Judo

Poslušala je Marjana Fabjana, in to je bilo to

Izjemno nadarjena Nika Tomc je šele kot druga judoistka ubranila zlato lovoriko na turnirju za svetovni pokal v Sarajevu.
Miha Šimnovec 26. 10. 2025 | 20:22
Preberite več
Šport  |  Drugo
Judo

Komaj 16-letna Slovenka zablestela z zmago v članski konkurenci

Na turnirju za evropski pokal v Skopju se je ob zlati Zarji Mastnak na oder za najboljše judoiste povzpel tudi 19-letni Urh Ogrizek.
Miha Šimnovec 23. 9. 2025 | 13:41
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Intervju s Kajo Kajzer

Če se postavi v Andrejino kožo, jo popolnoma razume

Vrhunska slovenska judoistka Kaja Kajzer o pričakovanjih za svetovno prvenstvo v Budimpešti, pripravah, krajšanju časa na potovanjih in študiju fizioterapije.
Miha Šimnovec 15. 6. 2025 | 16:37
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Intervju z Marjanom Fabjanom

Bil sem že na robu, zato zdaj toliko bolj cenim vsak dan

Celjski strokovnjak Marjan Fabjan o volitvah za predsednika Judo zveze Slovenije, možnostih naših judoistk na OI, Roku Drakšiču, svojem zdravju in ciljih ...
Miha Šimnovec 14. 6. 2024 | 17:15
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Intervju z Bogdanom Gabrovcem

Ne bo pozabil skupnih priprav s Fabjanom, zgodbe z Urško ne bi pogreval

Bogdan Gabrovec o razlogih za vrnitev na čelo Judo zveze Slovenije, notranjih razprtijah, Marjanu Fabjanu, ciljih, finalu lige prvakov v nogometu, OI v Parizu.
Miha Šimnovec 31. 5. 2024 | 19:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Med mladimi volivci nesporna zmaga SDS in trojčka NSi, kaj pravijo psihologi?

S psihologom dr. Žanom Lepom o obračanju mladih volivcev k desnim strankam.
24. 3. 2026 | 09:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Varnost

Kakšno policijo hoče edini pravi zmagovalec volitev

Zoran Stevanović bi z Resnico rad prevzel vodenje ministrstva za notranje zadeve. Kaj bi to pomenilo za policijo in varnost?
Novica Mihajlović 24. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Parlamentarne volitve

Koalicija ne bo ponovila mandata, prav tako ne bo nove pomladi

Ne levosredinski ne desnosredinski programski trojček nima zadostne večine za oblikovanje vlade. Resnica jeziček na tehtnici.
Uroš Esih 23. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Parlamentarne volitve

Kar nekaj znanih obrazov se poslavlja, tudi poslanka z enim najdaljših stažev

Preboj v parlament je uspel osmim aktualnim ministrom oziroma ministricam, več vidnih obrazov je dobilo premalo glasov za izvolitev v parlament.
Anja Intihar 23. 3. 2026 | 07:44
Preberite več
judoBogdan GabrovecSimon MohorovičJZSLjubljana

Šport  |  Nogomet
Napoved slovesa

Nogometni faraon bo po devetih letih zapustil mesto Beatlov

Egipčan Mohamed Salah bo po koncu sezone slekel dres Liverpoola.
24. 3. 2026 | 21:10
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

ZDA nameravajo na Bližnji vzhod poslati več tisoč vojaških padalcev

Vojaki se bodo najverjetneje pridružili tisočem marincev, ki naj bi na Bližnji vzhod prispeli do petka.
24. 3. 2026 | 20:49
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Slovenska reprezentanca

Andraž Šporar: Na srečo mi gre v gol praktično vse, kar streljam

Slovenska reprezentanca optimistično pričakuje pripravljalni tekmi z Madžarsko in Črno goro v gosteh.
24. 3. 2026 | 19:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Za Janšo vprašljivo varovanje glasovnic: pet noči brez nadzora, Jankoviću ne zaupa

Po volitvah: SDS dvomi o verodostojnosti predčasnega glasovanja. Državna volilna komisija očitke zavrača.
Barbara Hočevar 24. 3. 2026 | 19:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

ZDA nameravajo na Bližnji vzhod poslati več tisoč vojaških padalcev

Vojaki se bodo najverjetneje pridružili tisočem marincev, ki naj bi na Bližnji vzhod prispeli do petka.
24. 3. 2026 | 20:49
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Slovenska reprezentanca

Andraž Šporar: Na srečo mi gre v gol praktično vse, kar streljam

Slovenska reprezentanca optimistično pričakuje pripravljalni tekmi z Madžarsko in Črno goro v gosteh.
24. 3. 2026 | 19:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Za Janšo vprašljivo varovanje glasovnic: pet noči brez nadzora, Jankoviću ne zaupa

Po volitvah: SDS dvomi o verodostojnosti predčasnega glasovanja. Državna volilna komisija očitke zavrača.
Barbara Hočevar 24. 3. 2026 | 19:00
Preberite več
