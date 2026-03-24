Presenečenje v JZS: Gabrovec nepreklicno odstopil kot predsednik

Na rednem zboru članic Judo zveze Slovenije (JZS) v Ljubljani je prišlo do presenečenja. Bogdan Gabrovec je namreč podal nepreklicen odstop s položaja predsednika JZS. Vodenje naše krovne judoistične organizacije je – kot so sporočili iz JZS – začasno prevzel dosedanji podpredsednik Simon Mohorovič.

Bogdan Gabrovec sodi med najvidnejše športne funkcionarje v slovenskem judu. JZS je prvič vodil med letoma 1994 in 2014, nato pa so ga za prvega moža znova izvolili leta 2024. V slovenskem športnem prostoru je pomemben pečat pustil tudi kot predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, ki ga je vodil v obdobju 2014–2022. S svojim dolgoletnim delovanjem je pomembno prispeval k razvoju slovenskega juda, krepitvi položaja Judo zveze Slovenije in utrjevanju tega borilnega športa v slovenskem prostoru.

Mohoroviču je v veliko čast, da je prevzel tako odgovorno nalogo, čeprav tega ni pričakoval. »Judo zveza Slovenije za nemoteno delovanje potrebuje zakonitega zastopnika, zato sem se odločil prevzeti to odgovornost. Ob tem menim, da zveza dolgoročno potrebuje predsednika, ki ji bo lahko v celoti in ves čas na voljo, sam pa sem zaradi drugih obveznosti časovno omejen. Zato bo moja prva naloga sklic seje izvršnega odbora, na kateri bomo skupaj določili nadaljnje korake,« je povedal Mohorovič.