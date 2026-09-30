Presenetljiv prestop slovenske reprezentantke

Slovenska odbojkarska reprezentantka Žana Godec bo kariero nadaljevala v Mariboru. Dvaindvajsetletna sprejemalka je po treh sezonah zapustila GEN-I Volley in se pridružila aktualnim državnim prvakinjam OTP banki Branik.

Za Žano Godec prestop pomeni vrnitev na Štajersko, kjer je začela svojo odbojkarsko pot. Prve resnejše korake je naredila pri Formisu, od tam pa se je leta 2023 preselila v Novo Gorico. V naslednjih treh sezonah je branila barve GEN-I Volleyja, s katerim je v pretekli sezoni osvojila tretje mesto v državnem prvenstvu.

Nova sezona ji prinaša boj za najvišja mesta v dresu neposrednega tekmeca Novogoričank. Mariborčanke so namreč v minuli sezoni posegle po naslovu državnih prvakinj, pred začetkom nove pa nadaljujejo sestavljanje igralskega kadra.

Zanimivo je, da je imela Godčeva z GEN-I Volleyjem pogodbo sklenjeno do konca sezone 2026/27. Podrobnosti dogovora med kluboma niso znane, zato za zdaj ni jasno, ali je OTP banka Branik za njen prihod plačala odškodnino ali pa sta se igralka in novogoriški klub dogovorila za predčasno prekinitev sodelovanja.

Pri mariborskem klubu so prihod slovenske reprezentantke že uradno potrdili. Godčeva tako po treh letih v Novi Gorici začenja novo poglavje kariere in se vrača v okolje, v katerem je naredila prve odbojkarske korake.