Preskok tudi zaradi manjšega študijskega pritiska

Ljubljana - Slovenska atletika v koronasezoni hitreje teče, skače višje in meče dlje. To kažejo tudi svetovne lestvice, kar več domačih podanikov kraljice športov je v vrhu. Zdaj ima denimo Neja Filipič v troskoku z osebnim rekordom 14,22 m, doseženim v Mariboru 23. junija, četrti izid na zemeljski obli.Tudi drugače je ženski troskok v Sloveniji že dobro desetletje močan adut domače atletike. Neja, obenem tudi zelo uspešna pri študiju farmacije, se je v zadnjih tednih po Mariboru dvakrat preizkusila tudi na tekmovanjih v Ljubljani. Kako bi ocenili svoj nastop na memorialnem atletskem mitingu Matica Šušteršiča in ...