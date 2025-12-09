Prestrašili so tudi veliko Fiorentino

Da Slovenija ni dežela le izjemnih športnih posameznikov, je že dolgo jasno športnemu svetu. Tudi med ekipami ima iz leta v leto nacija z dvema milijonoma prebivalcev kaj pokazati. Pred enim letom so tako v ekipni razvrstitvi največ glasov zbrali slovenski nogometaši, ki so v poletju 2024 navdušili ob prvi uvrstitvi v izločilni del na velikem tekmovanju, tudi zdaj gre ekipna nagrada predstavnikom najbolj razširjene športne igre, tokrat nogometašem Celja. A ker je slovenska športna scena bogata, je nagrada tudi v rokah ženske odbojkarske reprezentance ter naših odličnih smučarskih skakalcev.

Ko bi v prejšnjih desetletjih navadnemu smrtniku po naši deželi omenili šport v Celju, bi ga največkrat povezal z rokometom in atletiko. Toda tudi zgodba nogometnega kluba je bila ob Savinji že dolgo spoštovanja vredna, prav ob 100. obletnici, poleti 2020, so rumeno-modri prvič v zgodovini osvojili naslov državnih prvakov. Na lovoriki pa niso zaspali, ob pomoči vlagatelja iz tujine so začeli sestavljati všečen nogometni mozaik z jasnimi cilji tudi pod evropskimi žarometi.