    Drugi športi

    Domen Prevc po novem podvigu: Bil sem zelo živčen

    Slovenski skakalni šampion je v svojo korist odločil tudi drugo tekmo za svetovni pokal v Klingenthalu.
    Domen Prevc se je veselil nove zmage. FOTO: Jens Schlueter/AFP
    Galerija
    Domen Prevc se je veselil nove zmage. FOTO: Jens Schlueter/AFP
    Miha Šimnovec
    14. 12. 2025 | 16:56
    14. 12. 2025 | 19:19
    3:41
    A+A-

    V Klingenthalu so izpeljali še drugo tekmo smučarskih skakalcev za svetovni pokal, na kateri je bil znova najboljši Domen Prevc. S skokoma, dolgima 141 in 140,5 metra, je slovenski as slavil že četrto zaporedno zmago. 

    image_alt
    Schuster zaupal zanimivo anekdoto o pogovoru s Hrgoto glede Prevca

    Na odru za najboljše sta mu tokrat delala Japonca Ren Nikaido (141 m in 135 m) ter Rjoju Kobajaši (142 m in 133,5 m), ki sta za 26-letnim šampionom iz Selške doline zaostala za 13,0 oziroma 14,1 točke. Prevc se je tako še utrdil na vrhu skupne razvrstitve, v kateri ima 159 točk zaloge pred zdaj drugouvrščenim Kobajašijem. 

    »Tokrat sem bil na vrhu skakalnice zelo, zelo živčen. Moje noge so bile po sobotni tekmi precej trde in bil sem tudi zelo utrujen. Zelo sem vesel, da sem dobro stopnjeval nastope od kvalifikacij naprej in kljub vsemu na tekmi prikazal dva dobra skoka. V tem slogu si želim nadaljevati čim dlje,« je bil vesel Prevc.

    S četrtim mestom je nase opozoril vse boljši Francoz Valentin Foubert (140 m in 137 m), peti pa je bil Norvežan Kristoffer Eriksen Sundal (138,5 m in 133 m), šesti pa še en Japonec – Tomofumi Naito (139,5 m in 136 m). 

    Timi Zajc (136 m in 122,5 m) je v zahtevnih razmerah z gosto meglo in spremenljivim vetrom izvlekel 15. mesto, potem ko je v finalu izgubil sedem mest, Anžetu Lanišku (128,5 m in 127 m) pa se oba skoka nista posrečila najbolje. S 25. mestom je 29-letni Domžalčan iztržil precej manj, kot si je obetal pred tekmo.

    Brez nastopa v finalu je znova ostal Rok Oblak (127,5 m), ki se je od tekme poslovil na 34. mestu (od druge serije ga je ločilo 4,4 točke), Lovro Kos pa je – kakor nemški zvezdnik Andreas Wellinger – obstal že v kvalifikacijah.

    Domen Prevc kot za stavo niza vrhunske nastope. FOTO: Jens Schlueter/AFP
    Domen Prevc kot za stavo niza vrhunske nastope. FOTO: Jens Schlueter/AFP

    Prevc je imel po prvem »polčasu« le 0,2 točke naskoka

    Po uvodni seriji je znova vodil Domen Prevc. Slovenski šampion je v gosti megli odjadral 141 metrov daleč. Toda njegova prednost je bila tokrat minimalna, saj je znašala vsega 0,2 točke pred drugouvrščenim Japoncem Rjojujem Kobajašijem (142 m).

    image_alt
    Kraft hvaležen tudi tašči, v Klingenthalu se je naspal

    Na tretjem mestu je bil Kobajašijev rojak Ren Nikaido (141 m), ki je za Prevcem zaostajal za 2,1 točke, visoko pa je bil presenetljivo uvrščen tudi Francoz Valentin Foubert (140 m), ki je bil četrti – tik pred najboljšim Norvežanom Kristofferjem Eriksnom Sundalom (138,5 m).

    Zelo dober nastop je prikazal tudi Timi Zajc (136 m), ki je držal osmo mesto, medtem ko Anže Lanišek (128,5 m/18. mesto) s svojim skokom ni bil najbolj zadovoljen.

    Že po prvem »polčasu« sta med drugimi izpadla tudi poljski šampion Kamil Stoch (128 m/31.) in avstrijski zvezdnik Jan Hörl (123,5 m/35.).

    Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (9/33):

    1. Domen Prevc (Slo) 670, 2. Rjoju Kobajaši (Jap) 511, 3. Anže Lanišek (Slo) 459, 4. Philipp Raimund (Nem) 400, 5. Ren Nikaido (Jap) 373, 6. Daniel Tschofenig (Avs) 341 ... 17. Timi Zajc (Slo) 134 36. Rok Oblak (Slo) 25.

    Naslednji tekmi bosta prihodnji konec tedna v Engelbergu.

    Več iz teme

    smučarski skokiDomen PrevcAnže LanišekTimi ZajcKlingenthal

