Pri Racing Pointu hitro našli zamenjavo za Pereza

Sergio Perez je bil pozitiven na test novega koronavirusa. FOTO: Lluis Gene/AFP

Ljubljana – V moštvu Racing Point, ki po treh dirkah v konstruktorski razvrstitvi za svetovno prvenstvo v formuli ena zaseda četrto mesto za Mercedesom, Red Bullom in McLarnom, so hitro našli zamenjavo za, ki je bil pozitiven na test novega koronavirusa. Namesto 30-letnega Mehičana, ki je v vozniškem seštevku šesti, bo na nedeljski VN Velike Britanije priložnost dobilNemški dirkač je sicer ta konec tedna načrtoval testiranja za prvenstvo GT na Nürburgringu. Ker je imel pri sebi čelado, se je lahko odpeljal naravnost na letališče in v četrtek proti večeru pripotoval v Silverstone. Za potrditev nastopa na četrti letošnji preizkušnji je moral ob prihodu na dirkališče najprej opraviti test na virus sars-cov-2.Hülkenberg bo odpeljal najmanj dve dirki v kraljevskem avtomobilističnem razredu, obe v Silverstonu, kjer bo čez teden dni še preizkušnja za 70 let formule ena. Perez mora namreč za najmanj deset dni v samoizolacijo. S tem so se po poročanju različnih medijev poslabšale njegove možnosti, da bi svoj sedež pri Racing Pointu ohranil tudi v prihodnji sezoni.Hülkenberg je doslej v najhitrejšem »cirkusu« zbral 177 startov, branil pa je barve Williamsa, Force Indie, Sauberja in Renaulta. Osvojil je 511 točk, njegovo statistiko pa krasi tudi en najboljši startni položaj (leta 2010 v São Paulu).