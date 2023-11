Pričakovan poraz ACH Volleyja

Odbojkarji ACH Volleyja so novo sezono lige prvakov odprli s pričakovanim porazom. V Trentu jih je na tekmi skupine B s 3:1 (15, -20, 18, 24) premagal eden izmed favoritov tekmovanja, italijanski prvak Itas Trentino.

Slovenski prvaki so v Italijo odpotovali z namenom, da izrazitim favoritom čim dražje prodajo svojo kožo in nudijo dostojen odpor. To jim je v veliki meri uspelo, z zelo dobro predstavo v drugem nizu so italijansko ekipo, ki je igrala brez slovenskega reprezentanta Jana Kozamernika in italijanskega reprezentanta Danieleja Lavie, prisilili, da v nadaljevanju zaigra sila resno in zavzeto.

Tudi, ko je to storila, pa jo je slovenski prvak namučil, v četrtem nizu, v katerem bi si lahko priboril nenadejano točko, je bil v igri za presenečenje vse do konca. Najbrž jim je za ugodnejši rezultat manjkal kakšen blok.

Po napovedih sta imela v italijanskem moštvu glavno besedo luksemburški korektor Kamil Rychlicki in zvezdnik Alessandro Michieletto, prvi je bil z 28 točkami in 66-odstotno uspešnostjo v napadu najučinkovitejši igralec tekme, drugi pa najboljši server, dosegel je štiri ase. Pri motiviranih, borbenih in nepopustljivih Ljubljančanih sta Nikola Gjorgiev in Jan Pokeršnik dosegla po 18 točk.

ACH bo naslednjo tekmo odigral v sredo, 29. novembra, ko bo v Tivoliju gostil Asseco Resovia Rzeszow, v kateri nastopa tudi slovenski sprejemalec Klemen Čebulj. Poljska ekipa je v prvem krogu nekoliko nepričakovano doma z 1:3 izgubila proti francoskemu Toursu, slovenski sprejemalec je dosegel 13 točk.