Pričakovano, ACH Volley in OTP banka Branik s prvima lovorikama

Odbojkarji ACH Volleyja so zanesljivo opravili s Panvito Pomgrad s 3:0 (16, 19, 17). Za Ljubljančane je bil to 16. naslov, Prekmurci pa so v finalu igrali po dolgih 16 letih, a ostajajo brez lovorike. Pred tem je bil v celjskem Zlatorogu še ženski finale, ki ga je dobila OTP banka Branik.

Moški finale pričakovano ni postregel s tako tesnim obračunom kot nekaj ur prej ženski. Odbojkarji ACH Volleyja so namreč prevladovali od prve točke in unovčili tako kakovost kot tudi izkušnje z večjih odrov v različnih tekmovanjih.

Od samega začetka so Ljubljančani polnili svoj točkovni zbir. Hitro vodstvo v vsakem od nizov je v kali zatrlo prizadevanja tekmecev v lovu na preobrat. Nekaj časa so Prekmurci v prvem nizu še držali stik (11:8), nato pa so varovanci Igorja Kolakovića s šestimi zaporednimi točkami razrešili vse dvome.

Tonček Štern je je bil z 20 točkami najučinkovitejši pri ACH Volley. FOTO: X

Drugi del je bil podoben, le da je Panvita povedla z 2:1 in nato hitro zaostala (4:8). Prednost so Ljubljančani povečevali, ob koncu niza pa so dokaj dobro favorizirani ekipi kljubovali igralci Panvite, a brez možnosti za preobrat.

Tretji niz se je začel z vodstvom serijskih državnih prvakov s 6:1 in nato tudi z 12:5, kar je nakazovalo hiter konec finala. Do konca so Ljubljančani mirno pluli na jadrih visokega vodstva in se podpisali pod novo pokalno lovoriko.

V ljubljanski vrsti je bil z 20 točkami najbolj učinkovit Tonček Štern, ki je dosegel pet asov. Z 11 točkami mu je sledil Luka Marovt, devet jih je dodal Tine Urnaut. Pri Prekmurcih je 13 točk dosegel Stefan Mirković (3 asi). Ravno pri asih sta bili ekipi poravnani (7:7), v ostalih je prevladoval ACH.

Pred to sezono močno okrepljeni Ljubljančani je tako prišel do 16. zvezdice v pokalu in četrte v zadnjih petih sezonah. Že tako so odbojkarji ACH in kamniškega Calcita vzeli zadnjih 11 pokalnih naslovov, pred tem je v sezoni 2013/14 od drugih ekip slavil Salonit Anhovo.

Za Prekmurce je bil to prvi nastop v finalu po 16 letih, ostajajo pa brez naslova. Že z zmago v polfinalu proti Krki so postregli z velikim uspehom, sploh glede na trenutno peto mesto v državnem prvenstvu.

Mariborčanke že do 21. lovorike

V sploh prvem pokalnem finalu v Celju se je ženski dvoboj prelomil v tretjem in četrtem nizu, ki so ga v tesni končnici obakrat dobile Mariborčanke – 3:1 (18, -18, 22, 23). Zanje je bil to že 21. naslov pokalnih prvakinj, medtem ko so Novogoričanke ostale pri štirih v letih 2006, 2007, 2008 in 2009.

V veliko bolj tesnem ženske finalu so Mariborčanke prišle do svoje 21. pokalne lovorike. FOTO: X

Ob zmagi je blestela predvsem kapetanka Iza Mlakar, ki je dosegla kar 30 točk. Sledili sta ji Sydney Palazzolo s 16 točkami in Sara Hutinski z 10. Pri Novogoričankah sta po 16 točk dosegli Annelise Samson in Francesca Dalla Rosa, 12 jih je dodala Žana Godec, 11 pa Polona Frelih.

Bankirke so morale v lanskem finalu priznati premoč Kamničankam, pred tem pa so slavile v sezonah 2022/23 in 2023/24. Že tako so imele Kamničanke in Mariborčanke popolno prevlado nad pokalnim tekmovanjem, saj se je prav po zadnjem naslovu novogoriške zasedbe začela 16-letna serija ekip iz Kamnika in Maribora.

Potem ko je bil izid v prvem nizu še izenačen do izida 13:12 za Mariborčanke, so slednje nato pritisnile na plin in dobile pet od naslednjih šestih točk za +5 (18:13). Tudi v nadaljevanju so delovale bolje in do konca še malce povišale prednost.

Novogoričanke v prvem delu niso našle rešitve za navezo Iza Mlakar-Sydney Palazzolo, ki je že do takrat skupaj dosegla 15 točk, v drugem pa so zaigrale bolje in omejile mariborski napad. Posledica je bilo tudi vodstvo z 8:5, kasneje tudi 14:9. Prav v nobenem trenutku slavje Novogoričank v drugem nizu ni bilo ogroženo, odgovore pa so morale za nadaljevanje iskati predvsem bankirke.

Te so znova slabše začele tretji niz, a za razliko od drugega ostale bližje. Po vodstvu Novogoričank s 7:4 in 13:11 so Mariborčanke obakrat vrnile udarec. Odbojkarice GEN-I Volleyja so nazadnje vodile z 21:20 po napaki Žane Ivane Halužan Sagadin. Toda na krilih Ize Mlakar, ki je uspešno zaključila naslednji napad in dodala še as, se je tehtnica dokončno obrnila na mariborsko stran (25:22).

Bankirke so četrti niz začele precej bolje in hitro prišle do prednosti s 4:1. Tudi nadaljevanje je minilo po njihovih notah (14:9), nato pa so se Novogoričanke po treh zaporednih točkah približale na 16:17. Vsaj tako se je zdelo, a je ogled posnetka zadnjo od teh točk po dotiku mreže v bloku dodelil Mariborčankam za 18:15. Kljub temu so izbranke Vasje Samca Lipicerja izenačile na 21:21, a na koncu po točki danes izjemne Ize Mlakar ostale malce prekratke (25:23).

