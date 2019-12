FOTO:Primož, Janja in odbojkarji navdušili

Ljubljana

Ovenčana Ilka in Štefan

Sijajni Avstrijec Marcel Hirscher je po osmem zaporednem kristalnem globusu sklenil smučarsko pot. FOTO: Matej Družnik/Delo

Tudi s Kopitarjem tokrat ni šlo

Slovenija je dihala z odbojkarji in njihovim kapetanom Tinetom Urnautom. FOTO: Uroš HočevarDelo

Kolesarski mejniki nekdanjega skakalca

Janja Garnbret je vodilna športna plezalka na svetu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Sezona Nadalu, Wimbledon Đokoviću

6



kolajn je Slovenija osvojila na evropskih igrah v Minsku, prav vse v ženski konkurenci

- Ena od decembrskih stalnic v ljubljanskem Cankarjevem domu, slovenskem kulturno-prireditvenem središču, je prireditev Športnik leta. Pripravlja jo Društvo športnih novinarjev Slovenije, ob njej pa se v spominih vračamo k pisani paleti športnih dosežkov minulega ducata mesecev. In tako je bilo tudi pred dnevi, ko smo obračali liste leta 2019 in – čeprav ni bilo niti olimpijskih iger niti nogometnega mundiala ali eura – je bilo spet na dlani, koliko odmevnih dosežkov se je nabralo. Tudi iz slovenskega zornega kota.»Športnim novinarjem zares ne zavidam naloge, ko morate letos izbrati najboljše. Meni seveda najprej spomin uide k imenitnemu dosežku 'mojih' smučarskih tekačictoda še kopica drugih slovenskih športnikov je izjemno opozorila nase,« je pred kratkim v posebnem pogovoru za Nedelo poudarila naša nekdanja šampionka tekaške smučineToliko podvigov, kot jih je uprizorila ona – najbolj ostaja v spominu, kako se je s poškodovanimi rebri junaško borila na poti k olimpijski kolajni v Vancouvru –, se ni posrečilo še nikomur v slovenskem smučarskem teku, res pa je, da sta Lampičeva in Višnarjeva lepo presenetili z 2. mestom na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju.Zima 2019 je ponudila tri najodmevnejša smučarska tekmovanja za naslove svetovnih prvakov, poleg omenjenega še alpsko in biatlonsko. Na slednjem, bilo je v Östersundu, središču pravljično lepe švedske pokrajine Jämtland, slovenski tabor ni uresničil želje po kolajni, pravzaprav je bil učinek naše reprezentance odsev blede poolimpijske sezone. Najodmevnejši nastop je za 5. mesto na omenjenem SP uprizorila naša moška štafeta. Še eno poglavje zimske športne zgodbe, prav tako v Jämtlandu, pa je slovenskemu športu ponudilo lepšo vsebino. S prvenstva v Åreju se je naša reprezentanca vračala z dvema kolajnama.Izjemna Mariborčankaje namreč ubranila naslov najboljše na svetu v smuku iz St. Moritza 2017, v smučarskem svetu gre za posebej cenjeno disciplino, Ilkin primer pa je sploh poseben, saj se je med kariero večkrat srečala z zoprnimi poškodbami, tako je tudi sezono svoje druge lovorike prekinila pred koncem. A ne glede na vse težave njena zmaga za poznavalce še zdaleč ni bila takšna senzacija kot srebrov kombinaciji. Zanj je bila to sploh prva uvrstitev na stopničke med svetovno elito.Slovenska zima se je končala s tradicionalnima spektakloma v Zgornjesavski dolini, smučarskim pokalom Vitranc in praznikom skokov v Planici. Sijajni Avstrijecje osmič zapored osvojil kristalni globus, nato pa se poslovil od tekmovalne karavane, skupni zmagovalec med skakalci je postal JaponecS snega smo še za malce zimskega občutka prenesli pozornost na led, slovenska reprezentanca, tokrat tudi z naskokom vodilnim zvezdnikom našega hokeja, je lovila vrnitev v najvišji svetovni razred, toda ostala je v skupini B, potem ko sta bili na zanimivem prvenstvu v Nur-Sultanu, metropoli Kazahstana, močnejši domača in beloruska reprezentanca. Med elito so zablesteli Finci in na izjemno obiskanem prvenstvu na Slovaškem tretjič doslej osvojili naslov najboljših na svetu.Ko gre za ekipne panoge, ni bilo dvoma, kdo je v iztekajočem se 2019. najbolj navdušil Slovenijo – odbojkarji. Njihove imenitne predstave so iz dneva v dan polnile dvorano v Stožicah, ki je bila med prizorišči evropskega prvenstva, zlasti nepozabni ostajata četrtfinalna tekma z Rusijo in nato še polfinalna s Poljsko. Kapetanin soigralci so postali junaki slovenskih src, več tisoč jih je nato v živo spremljalo v pariškem finalu s Srbijo, a tam končnega podviga ni bilo. Kljub vsemu je 2. mesto izjemen uspeh za slovenske odbojkarje.Nogometaši niso uresničili cilja uvrstitve na euro 2020, ki ga bodo pripravili v kar 12 državah, v naši soseščini bosta prizorišči v Budimpešti in Rimu, od Slovenije vsekakor ni daleč niti München. Finale bo v Londonu. Selektor, Mariborčan, torej someščan državnih nogometnih prvakov, ki se je spomladi vrnil k naši izbrani vrsti, pa že podrobno razgrinja načrte novih izzivov za reprezentante. Prav kmalu bodo ti napočili za rokometaše, in sicer na januarskem EP na Švedskem, kjer jih bo prvič vodil, Šved srbskih korenin. Za slovenskimi košarkarji je mirno leto, junija 2020 se bodo prek kvalifikacij prvič doslej poskusili prebiti na olimpijske igre, nove mejnike pa postavljaiz dneva v dan večji zvezdnik prestižne lige NBA.je spisal zgodbo za dober hollywoodski film. Iz nekdanjega obetavnega skakalca na smučeh, ki se je pri 22 letih preselil med kolesarje, je zrasel šampion velikega formata. Zmagal je na Vuelti, prestižni dirki po Španiji, na Giru d'Italia, ki je Slovencem zaradi bližine in nekoč tudi etap pri nas še bolj znan, je bil tretji. Na svetovni kolesarski lestvici je leto sklenil na 1. mestu, zlasti pa je v domovini poskrbel za bolj vzneseno spremljanje dirk kot kdajkoli prej. Vse prej kot presenetljivo je, da je postal športnik leta na Slovenskem. Pa četudi je imel imenitna tekmeca v Dončiću in svetovnem prvaku v motokrosuNajboljši na svetu sta v svojih panogah tudi športna plezalkain kajakašica, prvi je pripadla lovorika najboljše športnice v državi, podirala je rekord za rekordom, v steni prekašala konkurenco, vsekakor je med udarnimi kandidati naše olimpijske reprezentance za leto 2020 v Tokiu.Po množičnosti sta v letu 2019 izstopala atletsko SP v Dohi in plavalno v Gvangdžuju (J. Koreja), prav posebne in vrhunsko organizirane so bile evropske igre v Minsku s kar šestimi kolajnami za Slovenijo: zlate so bilev teku na 100 m, lokostrelka, judoistkain telovadka, srebro je osvojilav karateju, bron pav judu.Naslov najboljšega na svetu v formuli 1 je že šestič osvojil Britanec, z Otoka prihaja tudi najboljše klubsko nogometno moštvo v Evropi in na svetu, tudi v Sloveniji zelo priljubljeni Liverpool, Angležem pa so sanje, da bi bili vladarji sveta v ragbiju, v velikem finalu svetovnega prvenstva pokvarili Južnoafričani. V vrhunskem wimbledonskem finalu je po petih nizihugnal, na vrhu svetovne lestvice pa je sklenil letoZa konec se je v Madridu s špansko reprezentanco veselil še zmage v Davisovem pokalu, v ženski različici tekmovanja, pokalu Fed, pa je bila najboljša Francija.In tako je pred vrati že leto 2020. S spektakloma najvišje ravni, najprej nogometnim eurom in nato poletnimi olimpijskimi igrami. Ter sanjami slovenskih športnih zanesenjakov, da se bo letošnja resnična pravljica še nadgrajevala – z Rogličem na Touru, Garnbretovo na olimpijskem odru, s še vidnejšim vzponom Dončića onstran Atlantika in še eno zimo, ko nas bodo ogrevalijunaki planinskega čaja ...