Princesa pokazala ulov, Mikaela v pižami, Dončić med zvezdami (FOTO)

Znani športniki so tudi na instagramu obeležili zanimiv teden, ki se počasi končuje. Olimpijske kolajne so nosilci in nosilke z veseljem postavili na ogled tudi digitalnim navdušencem, prav tako je veliko pozornosti požela liga prvakov, ki je navdušila z revijo golov v torek in sredo, Luka Dončić pa je po tednu dni odmora znova aktiven.

Jutta Leerdam @juttaleerdam

Nasvidenje, olimpijske igre! Ne morem verjeti, da jih zapuščam s sanjami okrog vratu. In olimpijskim rekordom!

Navijači so navdušeni nad Nizozemko Jutto Leerdam, ki se je na teh igrah izkazala z dvema kolajnama. FOTOGRAFIJE: Instagram

Mikaela Shiffrin @mikaelashiffrin

Zadnje dni se ne dogaja prav veliko ...

Instagram

Jaka Bijol @jakabijol

Do naslednje zmage! @leedsunited #facup

Jaka Bijol

UEFA @uefa

Najljubša fotografija tedna! #UCL

Uefa

Luka Dončić @lukadoncic

Šestič na tekmi zvezd. Kakšna čast! Hvala vsem.