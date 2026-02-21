Princesa pokazala ulov, Mikaela v pižami, Dončić med zvezdami (FOTO)

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Znani športniki so tudi na instagramu obeležili zanimiv teden, ki se počasi končuje. Olimpijske kolajne so nosilci in nosilke z veseljem postavili na ogled tudi digitalnim navdušencem, prav tako je veliko pozornosti požela liga prvakov, ki je navdušila z revijo golov v torek in sredo, Luka Dončić pa je po tednu dni odmora znova aktiven.
Jutta Leerdam @juttaleerdam
Nasvidenje, olimpijske igre! Ne morem verjeti, da jih zapuščam s sanjami okrog vratu. In olimpijskim rekordom!
Mikaela Shiffrin @mikaelashiffrin
Zadnje dni se ne dogaja prav veliko ...
Jaka Bijol @jakabijol
Do naslednje zmage! @leedsunited #facup
UEFA @uefa
Najljubša fotografija tedna! #UCL
Luka Dončić @lukadoncic
Šestič na tekmi zvezd. Kakšna čast! Hvala vsem.
Komentarji