FOTO:Priprave za vrhunec sezone SP na Pokljuki so v polnem ritmu

Ljubljana



Pomembno je, da so tekmovalci spet skupaj

Glavni trener slovenskih biatloncev Uroš Velepec upa, da bo ekipa lahko nastopila že na poletnem SP. FOTO: Leon Vidic/Delo



Priprave krajše za 13 dni



Tudi na poletno SP

Mladi Alex Cisar bo še zaostril konkurenco v članski zasedbi.

FOTO: Uroš Hočevar/Delo

- Slovenski biatlonci že mesec dni zavzeto trenirajo za novo sezono, ki bo imela vrhunec na februarskem domačem svetovnem prvenstvu na Pokljuki. Glavni trenerbo ekipo na prvih manjših pripravah zbral že ta teden, ko se bodo tekmovalci od četrtka do sobote družili na Bledu oziroma Pokljuki.»Uradno smo prvi cikel priprav začeli 27. aprila, a vsi po individualnem programu trenirajo že 14 dni dlje. Letošnja sezona je bila zaradi epidemije koronavirusa namreč skrajšana in za tekmovalce ni dobro, če predolgo počivajo. Jasno je, da po predolgem počitku pride do sprememb v mišicah, pa tudi pri porabi kisika, nato je vrnitev težja,« je v pogovoru za STA povedal Velepec.Tekmovalci zdaj začenjajo četrti teden načrtnih priprav, že doslej pa je večina opravila tako fizične kot strelske treninge, seveda vsak v svoji okolici – v Ihanu, Mošnjah pri Radovljici in Crngrobu med Škofjo Loko in Kranjem. Za prvi skupen trening je po sestanku v Ihanu poskrbel izkušeni»Tam pozna praktično vsak klanec in v vsakem trenutku lahko izbere traso za 45 minut treninga, uro ali uro in pol. Pomembno je bilo, da so bili tekmovalci po karanteni spet skupaj.«Prav skupni treningi ta teden so po mnenju Velepca vnovič namenjeni tudi krepitvi moštvenega vzdušja.»To se je izplačalo že lani, saj smo najboljše uvrstitve dosegali na moštvenih tekmah. Fantje pa tudi vedo, da jih čakajo trije dnevi trdega dela in tudi to se z ekipo opravi lažje. Vse skupaj se nato utrdi na skupnih kosilih in večerjah ter prostem času, ki ga fantje preživljajo zvečer. Zaradi koronavirusa je letošnja pomlad nekoliko drugačna in zdaj to res potrebujemo.«Cilji za sezono 2020/21 so že začrtani. Vrhunec forme Velepec načrtuje za domače SP.»Je pa jasno, da bo pomemben tudi začetek sezone. Če si takrat blizu najboljšim, dobiš potrebno samozavest za najpomembnejše tekme v letu.«Velepec ne skriva, da se tudi v biatlonskih vrstah ukvarjajo z zmanjšanim proračunom in prilagojenim načrtom priprav. »»To moramo sprejeti, saj imajo zaradi krize že dva meseca težave tudi v gospodarstvu in to smo nekako pričakovali. Mi bomo priprave skrajšali za 13 dni. Večjega vpliva to na samo pripravo tekmovalcev ne bi smelo imeti, saj lahko marsikaj nadoknadimo z improvizacijo. Bolj pomembno bo, da na treningih res prisluhnemo željam izkušenih tekmovalcem, saj se hitreje utrudijo, regeneracija je počasnejša in moramo se prilagajati, obenem pa lahko znanje prenašajo na mlajše.«Seveda pa zmanjšan proračun, predvsem kar se tiče opreme, strokovnih spremljevalcev in pogojev za delo, lahko še poveča prepad med najboljšimi in ostalimi v svetovnem merilu.»Že letos se je videlo, da so v vseh pogledih odstopali Norvežani, Francozi in Nemci, delno tudi Rusi. Tukaj se prepad lahko še poveča.«A v svojem slogu Velepec dodaja, da je iz vsakega položaja treba izvleči največ. Kot pravi, na srečo jedro ekipe tako v trenerskem taboru kot tudi med tekmovalci, kjer se je, Klemnu Bauerju,inpriključil tudi, ostaja nespremenjeno.Koronavirus vsaj doslej na biatlonce ni imel pravega vpliva, če se izvzame predčasen konec sezone. Nekaj je težav z načrti za priprave v tujini, a kot kaže, se zadeve počasi normalizirajo. Velepec zato trdno računa, da bo ekipa lahko avgusta nastopila tudi na svetovnem prvenstvu v poletnem biatlonu.»To bo naš prvi vmesni cilj do nove sezone. Tekma je v Ruhpoldingu in res jo potrebujemo, da se pomerimo s konkurenco. To je pomemben motivacijski dejavnik, saj se je za šest, sedem mesecev vnaprej in zimo zdaj težko motivirati. Obenem je prvenstvo blizu in vemo, da se ga bodo prav zaradi lege prizorišča udeležili številni najboljši. Upamo, da ne bo sprememb in da bo do takrat izvedba tekmovanja možna, sicer pa nas poleti čaka le nekaj prvenstev doma.«