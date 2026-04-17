Pripravljen je bil na hojo po ledu, toda namesto vode je bila spodaj gnojnica

Za slovensko zastopstvo v judu se 75. evropsko prvenstvo v Tbilisiju ni začelo po željah. Gal Blažič in David Štarkel, ki sta kot prva stopila na blazine tukajšnje športne palače, sta že v uvodnem krogu kategorije do 60 kilogramov doživela poraza in se hitro poslovila od tekmovanja. Njuna dvoboja je pozorno spremljal tudi nekdanji vrhunski judoist Aljaž Sedej, ki od septembra 2023 deluje kot generalni sekretar pri Judo zvezi Slovenije (JZS). V zanimivem pogovoru se je 37-letni Ljubljančan spomnil tudi svojega največjega uspeha, ki ga je leta 2009 dosegel prav v glavnem mestu Gruzije.

Kako ste videli uvodna slovenska nastopa na tem EP?

»David Štarkel je proti Ukrajincu Artemu Lesjuku začel dobro, si priboril celo priložnost, da bi tekmeca ujel v končni prijem, na žalost pa je potem naredil napako. Komaj 19-letni Gal Blažič ...