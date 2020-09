FOTO:Pripravljen je tudi na tri runde vojne z angleškim »ostrostrelcem«

Ljubljana – Slovenski as mešanih borilnih športov Uroš Jurišič nestrpno odšteva ure, ko se bo po skoraj dveh letih premora, h kateremu so ga prisilile tudi poškodbe, spet povzpel v kletko. In to ne v kakršnokoli! Izvrstni ljubljanski borec bo namreč jutri zvečer v Milanu stopil na borišče priznanega ameriškega združenja Bellator.Neporaženi Jurišič se bo v milanski areni Allianz Cloud (PalaLido) boril za enajsto zaporedno profesionalno zmago, doseči pa jo bo poskušal v obračunu velterske kategorije (do 77 kg) proti Walterju Gahadzi. Angleški »ostrostrelec« (The Sniper), kot se glasi vzdevek 32-letnega Londončana, ima ...