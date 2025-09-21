Prireditelji niso uslišali Čehove želje, švedski orjak ujel hokejskega vzornika

V nadaljevanju preberite:

Veliki finale meta diska na svetovnem prvenstvu v atletiki se ni razpletel po slovenskih željah. Kristjan Čeh, ki je tudi zaradi odličnega drugega mesta v kvalifikacijah sodil v ožji krog favoritov tekmovanja v Tokiu, se v zahtevnih razmerah ni znašel najbolje. Na koncu se je moral sprijazniti šele z osmim mestom, kar je bilo precej manj, kot je pričakoval.

V finalu, ki ga je oviral močan naliv, je 26-letni velikan iz Podvincev pri Ptuju iz spolzkega kroga za izmet orodje najdlje zalučal s tretjim poskusom (63,07 m). V uvodni seriji, v kateri so tekmovalci kot po tekočem traku nizali neveljavne mete, je zmogel 55,18 metra, v drugi, četrti in peti pa je prestopil. Kot osmouvrščeni je nato ostal brez šestega poskusa.

Da to ne bo njegov večer v japonski prestolnici, je bilo najpozneje mogoče slutiti v četrti seriji ...