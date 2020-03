Prireditelji poletnih OI prevzeli olimpijski ogenj

Atene – Prireditelji poletnih olimpijskih iger v Tokiu, ki kljub pandemiji novega koronavirusa vztrajajo pri prvotnem datumu tekmovanj med 24. julijem in 9. avgustom, so danes v Atenah prevzeli olimpijski ogenj. Na skromni slovesnosti, ki je bila zaprta za javnost, so na Panatenskem stadionu prevzeli plamenico.



Nekdanja japonska plavalka Naoko Imoto, ki živi v Grčiji, je na prizorišču prvih olimpijskih iger moderne dobe leta 1896 prevzela olimpijski ogenj, ki so ga prižgali prejšnji teden v antični Olimpiji. Za to, da bo ona pospremila plamenico na Japonsko, je izvedela le malo pred prireditvijo. V času pandemije novega koronavirusa je tudi zračni promet močno omejen, tako da so se organizatorji spomnili na Imotovo, ki živi v Grčiji.

Start v Fukušimi

V odsotnosti gledalcev je grški gimnastični olimpijski prvak Lefteris Petrounias odtekel krog s plamenico, olimpijska prvakinja v skoku s palico Katerina Stefanidi pa je prižgala ogenj na Panatenskem stadionu. Predsednik grškega olimpijskega komiteja Spyros Capralos je ob tem dejal: »Upamo, da bo olimpijski plamen pogasil svetovno zdravstveno krizo, ki je nastala zaradi novega koronavirusa.«



Olimpijska plamenica naj bi na Japonsko pripotovala v petek. Njena pot se bo predvidoma začela 26. marca v prefekturi Fukušima, ki so jo leta 2011 prizadeli potres, cunami in nesreča jedrskega reaktorja.