Prišel, videl, tekel in zmagal

Šved Andreas Almgren in Kenijka Sheila Chepkirui sta zmagovalca 55. maratona v New Yorku. Enaintridesetletni Šved je na svojem maratonskem debiju progo premagal v času 2:06:01 ure, Chepkirui, ki je na newyorškem maratonu slavila že pred dvema letoma, pa je tekla 2:24:36.

V moški konkurenci je drugo mesto osvojil Italijan Yemaneberhan Crippa s 13 sekundami zaostanka, tretji pa je bil dolgoprogaš iz Lesota Kamohelo Mofolo (2:06:26).

»Verjetno nisem bil nikoli tako čustven kot po današnjem teku. Proti koncu sem videl, da imam kar veliko prednost, zato sem si rekel, da bom do konca le še užival, saj je to nekaj, česar ne doživi prav veliko ljudi,« je dejal Almgren, ki je januarja postavil evropski rekord na 10 km, tega mu je kasneje odvzel Francoz Yann Schrub, nato je osvojil evropski naslov na 10 km v Birminghamu in svetovni naslov v polmaratonu.

V ženski konkurenci je drugo mesto pripadlo Američanki Jessici McClain, ki je zaostala šest sekund, tretje pa še eni Kenijki Hellen Obiri, ki je imela sedem sekund zaostanka.