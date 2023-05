Prizorišča v veliki meri pripravljena

Prizorišča za olimpijski festival evropske mladine (Ofem), ki ga bo konec julija gostil Maribor, so z izjemno atletske dvorane, ki jo še gradijo, pripravljena. »Dogodek je izjemno zahteven, a imamo motivirano ekipo sodelavcev, ki skrbi za to, da vse aktivnosti potekajo v skladu z načrti,« je povedala direktorica tekmovanja Nataša Ritonija.

Tudi izgradnja pokrite ogrevalne atletske steze, ki se je začela na začetku tega leta, po njenih besedah poteka v zastavljenem časovnem okviru. »Predvidoma konec maja bo opravljena tudi sanacija proge, ki je bila ob gradbenih delih poškodovana. Računamo, da bo ta sanacija zaključena do 15. junija, ker nas potem čaka obisk delegatov mednarodne atletske zveze,« je na medijskem dnevu, na katerem so predstavili novinarjem športna prizorišča in spremljevalne dogodke, pojasnila direktorica.

Ostala prizorišča so nared za tekmovanje, v tem mesecu morajo le še postaviti štartne bloke v kopališču Pristan in montažno tribuno na teniških igriščih. Na dogodku, ki bo potekal med 23. in 29. julijem, pričakujejo okoli 3600 udeležencev iz 48 držav. Najštevilčnejša bo ekipa Slovenije kot gostiteljice dogodka.

Ofem, ki ima več kot 30-letno tradicijo, velja za največji športni dogodek za mlade športnike med 14. in 18. letom starosti. V Mariboru se bodo pomerili v enajstih panogah. To so športna gimnastika, atletika, cestno in gorsko kolesarstvo, rokomet, judo, plavanje, tenis, odbojka, rolkanje in košarka 3x3. Skupno bo 123 tekmovanj na 13 prizoriščih v Mariboru in na Mariborskem Pohorju. Šest prizorišč bo v dvoranah, sedem bo zunanjih.

Na štadionu Ljudski vrt bo potekalo slovesno odprtje, medtem ko bo Trg Leona Štuklja v času prireditev oživel v zabavnem, športnem in navijaškem vzdušju.

V mestu poleg 3600 udeležencev olimpijskega festivala pričakujejo še približno 1100 funkcionarjev in tehničnih delegatov, okoli 500 Vip-gostov, 200 predstavnikov medijev, približno 800 prostovoljcev in okoli 5000 drugih udeležencev iz tujine in Slovenije. Proračun dogodka je ocenjujejo na 11 milijonov evrov. Za vlaganja v športno infrastrukturo so v Mariboru prejeli 6,3 milijona evrov državnih sredstev, največ za obnovo dvorane Tabor in atletsko dvorano. Na končni odgovor vlade glede državnega sofinanciranja organizacijskih in programskih stroškov pa še čakajo.

Organizatorji se konec maja odpravljajo v Rim po plamen miru, ki ga bodo prinesli v Maribor in s tem promovirali Ofem med lokalnim prebivalstvom. »Bakla bo do 23. junija potovala po Mariboru in okoliških občinah,« je povedala Ritonija.