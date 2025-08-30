Prva runda je za 12 tisočink pripadla vodilnemu v svetovnem prvenstvu

Avstralec Oscar Piastri (McLaren) je zmagovalec kvalifikacij pred nedeljsko veliko nagrado Nizozemske v Zandvoortu v svetovnem prvenstvu formule 1. Vodilni v skupnem seštevku SP je za vsega 0,012 sekunde ugnal moštvenega kolega, Britanca Landa Norrisa. Tretji je bil domači ljubljenec, štirikratni zaporedni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull).

Verstappen je na tretjem mestu zaostal za 0,263 sekunde. V drugi vrsti mu bo družbo nekoliko presenetljivo delal Francoz Isack Hadjar (Racing Bulls/+0,546).

S tretje vrste bosta nedeljsko preizkušnjo začela Britanec George Russell (Mercedes) in Monačan Charles Leclerc (Ferrari), s četrte pa Britanec Lewis Hamilton (Ferrari) in Novozelandec Liam Lawson (Racing Bulls).

Sezona SP v formuli 1 se sicer nadaljuje po skoraj enomesečnem poletnem premoru. Nazadnje so se dirkači v začetku avgusta zbrali v Budimpešti na Hungaroringu.

Pred 15. od 24 dirk sezone ima Piastri, ki si je danes privozil svoj peti »pole position« v karieri, na vrhu skupnega seštevka devet točk prednosti pred Norrisom (284-275), oba voznika McLarena pa sta precej spredaj pred ostalimi. Tretji Verstappen je pri 187 točkah, četrti Russel pa pri 172.

Nedeljska dirka za VN Nizozemske se bo začela ob 15. uri.